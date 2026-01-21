Унгарският премиер Виктор Орбан обяви категорично, че докато в Унгария има национално правителство, страната никога няма да даде своето одобрение за търговското споразумение с Меркосур. Изявлението беше направено във видеоклип, публикуван във Facebook, където премиерът призова фермерите да издържат, заявявайки, че са били измамени.

Орбан подчерта силното негодувание на фермерите, защото не само е взето решение в техен ущърб, но и те са били „сметнати за глупави“ и се прави опит да бъдат надхитрени. Той припомни, че според установените правила, международните търговски споразумения трябва да бъдат ратифицирани и от националните парламенти на държавите членки.

„Очевидно е, че в Унгария, докато има национално правителство, никога няма да одобрим споразумението с Меркосур“, заяви унгарският министър-председател. Той разкритикува действията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и самата Комисия, обвинявайки ги, че „надхитрят националните парламенти, като създават резервно правило, заявявайки, че междувременно подписаното споразумение може да се прилага временно“.

„Ето защо фермерите са ядосани, така че не става въпрос само за икономическите проблеми на Меркосур, не само за бъдещето на селското стопанство, но и за факта, че фермерите са били измамени, националните парламенти се заобикалят и се вземат решения, които са в ущърб на фермерите“, добави Орбан. Той посочи, че именно по тези причини фермерите в момента демонстрират в Страсбург и настояват за оставката на Урсула фон дер Лайен, като заключи, че те са „прави“ в исканията си.