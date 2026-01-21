НА ЖИВО
          Европа

          Виктор Орбан: Унгария няма да одобри споразумението с Меркосур, ЕК заобикаля парламентите

          21 януари 2026 | 10:27
          Снимка: Facebook
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Унгарският премиер Виктор Орбан обяви категорично, че докато в Унгария има национално правителство, страната никога няма да даде своето одобрение за търговското споразумение с Меркосур. Изявлението беше направено във видеоклип, публикуван във Facebook, където премиерът призова фермерите да издържат, заявявайки, че са били измамени.

          Орбан подчерта силното негодувание на фермерите, защото не само е взето решение в техен ущърб, но и те са били „сметнати за глупави“ и се прави опит да бъдат надхитрени. Той припомни, че според установените правила, международните търговски споразумения трябва да бъдат ратифицирани и от националните парламенти на държавите членки.

          „Очевидно е, че в Унгария, докато има национално правителство, никога няма да одобрим споразумението с Меркосур“, заяви унгарският министър-председател. Той разкритикува действията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и самата Комисия, обвинявайки ги, че „надхитрят националните парламенти, като създават резервно правило, заявявайки, че междувременно подписаното споразумение може да се прилага временно“.

          „Ето защо фермерите са ядосани, така че не става въпрос само за икономическите проблеми на Меркосур, не само за бъдещето на селското стопанство, но и за факта, че фермерите са били измамени, националните парламенти се заобикалят и се вземат решения, които са в ущърб на фермерите“, добави Орбан. Той посочи, че именно по тези причини фермерите в момента демонстрират в Страсбург и настояват за оставката на Урсула фон дер Лайен, като заключи, че те са „прави“ в исканията си.

          Политика

          Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел

          Георги Петров -
          Българското правителство, начело с министър-председателя Росен Желязков и министъра на външните работи Георги Георгиев, отчете значим външнополитически и икономически успех с официалното откриване на...
          Политика

          Лавров се изпусна: Русия и САЩ преговарят за Балканите

          Никола Павлов -
          Журналистът Недялко Недялков коментира във Facebook изявление на руския външен министър Сергей Лавров, според което САЩ и Русия водят преговори, свързани с Балканите. По...
          Политика

          Ивелин Михайлов: Живеем в тоталитарна държава, в която всеки неудобен бива мачкан, пребиван и убит!

          Никола Павлов -
          Парламентарната група на „Величие“ за пореден път изрази острото си възмущение от подмяната на Конституцията, която по думите им е загубила първоначалното си предназначение...
