      сряда, 21.01.26
          Втори смъртоносен железопътен инцидент в Испания за дни: влак се вряза в отломки край Барселона

          21 януари 2026 | 01:15 100
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Един човек загина, а четирима бяха тежко ранени, след като влак край Барселона се вряза в отломките от срутена подпорна стена. Това е вторият смъртоносен железопътен инцидент в Испания само за няколко дни, след поредицата трагични събития по железопътната мрежа на страната.

          Има четирима тежко ранени и един загинал“, заяви пред журналисти говорителят на пожарната служба в североизточната автономна област Каталуния Клауди Гаярдо.

          По информация на спешните служби на Каталуния, на място са изпратени 11 линейки, а медицински екипи оказват помощ на най-малко 15 пострадали. Част от ранените са транспортирани в болници в района на Барселона.

          Инцидентът е станал, след като подпорна стена в близост до жп трасето се е срутила, а влакът не е успял да спре навреме и се е блъснал в отломките. Властите разследват причините за срутването, като не се изключват атмосферни условия или структурни проблеми.

          Железопътното движение в засегнатия участък е временно спряно, а разследването продължава. Испанските власти са подложени на нарастващ натиск за спешна проверка на безопасността на инфраструктурата, след като в рамките на дни страната стана свидетел на две тежки железопътни катастрофи с жертви.

          Последвайте Евроком в Google News

