Втори смъртоносен железопътен инцидент в Испания за дни: влак се вряза в отломки край Барселона

Един човек загина, а четирима бяха тежко ранени, след като влак край Барселона се вряза в отломките от срутена подпорна стена. Това е вторият смъртоносен железопътен инцидент в Испания само за няколко дни, след поредицата трагични събития по железопътната мрежа на страната.

„Има четирима тежко ранени и един загинал", заяви пред журналисти говорителят на пожарната служба в североизточната автономна област Каталуния Клауди Гаярдо.

По информация на спешните служби на Каталуния, на място са изпратени 11 линейки, а медицински екипи оказват помощ на най-малко 15 пострадали. Част от ранените са транспортирани в болници в района на Барселона.

Инцидентът е станал, след като подпорна стена в близост до жп трасето се е срутила, а влакът не е успял да спре навреме и се е блъснал в отломките. Властите разследват причините за срутването, като не се изключват атмосферни условия или структурни проблеми.

Железопътното движение в засегнатия участък е временно спряно, а разследването продължава. Испанските власти са подложени на нарастващ натиск за спешна проверка на безопасността на инфраструктурата, след като в рамките на дни страната стана свидетел на две тежки железопътни катастрофи с жертви.