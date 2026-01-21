Вучич очаква решение от САЩ за НИС до дни и залага на сделка между „Газпромнефт“ и MOL

Сръбският президент Александър Вучич заяви на 20 януари, че в следващите три дни очаква отговор от американската администрация по искането за удължаване на лиценза за работа на „Петролна индустрия на Сърбия“ (НИС).
Говорейки пред журналисти в Давос, в кулоарите на Световния икономически форум, Вучич изрази увереност, че предварителното споразумение между руската „Газпромнефт“ и унгарската група MOL за изкупуване на руския дял в НИС е достатъчно основание САЩ да смекчат позицията си. По думите му всички ключови параметри на договора са ясно разписани, няма скрити клаузи и Белград е изпълнил напълно поставените от Вашингтон условия.
Унгарската MOL потвърди на 19 януари, че е подписала обвързващо рамково споразумение с „Газпромнефт“ за придобиване на 56,15% от капитала на НИС. Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович съобщи, че компанията вече е подала официално искане за удължаване на лиценза, докато текат преговорите. За приключване на сделката е необходимо одобрение от OFAC.
В момента НИС е под американски санкции заради мажоритарния руски дял, като излизането на Русия от собствеността е основното условие за тяхното вдигане.
Разговори с Пленкович и енергийната сигурност
В Давос Вучич се срещна и с хърватския премиер Андрей Пленкович. Двамата са обсъдили енергийната ситуация в региона и гарантирането на стабилни доставки, включително транзита на суров петрол за рафинерията на НИС в Панчево през хърватския нефтопровод JANAF.
Газова централа и партньорство с Азербайджан
Сръбският президент обяви още, че очаква посещение на президента на Азербайджан Илхам Алиев и постигане на споразумение за изграждане на газова електроцентрала край Ниш. Газът ще се доставя чрез българския интерконектор, изграден с подкрепата на ЕС, а проектът трябва да създаде нови работни места в Южна Сърбия.
Очакване за визита в Китай и глобално напрежение
Вучич посочи, че очаква и официална покана за посещение в Китай, което определи като стратегически важно за страната. Той коментира и отношенията между ЕС и САЩ, като предупреди, че напрежението няма да бъде краткотрайно и всички ще платят цена за него.
По думите на Вучич Сърбия ще се опита да се адаптира по-добре от други държави, но няма как да остане напълно незасегната от глобалната несигурност.