Вучич очаква решение от САЩ за НИС до дни и залага на сделка между „Газпромнефт“ и MOL

Сръбският президент Александър Вучич заяви на 20 януари, че в следващите три дни очаква отговор от американската администрация по искането за удължаване на лиценза за работа на „Петролна индустрия на Сърбия“ (НИС).

Говорейки пред журналисти в Давос, в кулоарите на Световния икономически форум, Вучич изрази увереност, че предварителното споразумение между руската „Газпромнефт“ и унгарската група MOL за изкупуване на руския дял в НИС е достатъчно основание САЩ да смекчат позицията си. По думите му всички ключови параметри на договора са ясно разписани, няма скрити клаузи и Белград е изпълнил напълно поставените от Вашингтон условия.

„Не виждам причина лицензът да не бъде удължен, докато тече финализирането на сделката“, подчерта сръбският президент.

Унгарската MOL потвърди на 19 януари, че е подписала обвързващо рамково споразумение с „Газпромнефт“ за придобиване на 56,15% от капитала на НИС. Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович съобщи, че компанията вече е подала официално искане за удължаване на лиценза, докато текат преговорите. За приключване на сделката е необходимо одобрение от OFAC.

В момента НИС е под американски санкции заради мажоритарния руски дял, като излизането на Русия от собствеността е основното условие за тяхното вдигане.

Разговори с Пленкович и енергийната сигурност

В Давос Вучич се срещна и с хърватския премиер Андрей Пленкович. Двамата са обсъдили енергийната ситуация в региона и гарантирането на стабилни доставки, включително транзита на суров петрол за рафинерията на НИС в Панчево през хърватския нефтопровод JANAF.

Газова централа и партньорство с Азербайджан

Сръбският президент обяви още, че очаква посещение на президента на Азербайджан Илхам Алиев и постигане на споразумение за изграждане на газова електроцентрала край Ниш. Газът ще се доставя чрез българския интерконектор, изграден с подкрепата на ЕС, а проектът трябва да създаде нови работни места в Южна Сърбия.

Очакване за визита в Китай и глобално напрежение

Вучич посочи, че очаква и официална покана за посещение в Китай, което определи като стратегически важно за страната. Той коментира и отношенията между ЕС и САЩ, като предупреди, че напрежението няма да бъде краткотрайно и всички ще платят цена за него.

„Играта с митата и решенията от ден за ден правят невъзможно сериозното планиране“, заяви сръбският президент, визирайки последните изявления на Доналд Тръмп за нови търговски ограничения спрямо Европа.

По думите на Вучич Сърбия ще се опита да се адаптира по-добре от други държави, но няма как да остане напълно незасегната от глобалната несигурност.