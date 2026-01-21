Заболяване или стил? Защо Макрон носи слънчеви очила дори на закрито в Давос(ВИДЕО)

При изказването си на Световния икономически форум в Давос, френският президент Еманюел Макрон привлече вниманието на световните лидери с острата си критика към американския си колега Доналд Тръмп. Повод за порицанието стана заплахата на президента на САЩ да наложи мита на осем европейски държави, които се противопоставят на предложението му Вашингтон да поеме контрол над Гренландия.

Но въпреки запомнящата се реч, не само съдържанието ѝ привлекло вниманието. Макрон носеше слънчеви очила на закрито по време на произнасянето на словото си. Президентът на Франция беше със сини авиаторски слънчеви очила с огледални стъкла.

Макрон не даде обяснение за нестандартното си решение, но според френски медии, здравословен проблем е наложил носенето на очилата. Миналата седмица Макрон се появи на военно събитие в Южна Франция със зачервено око, като отново сложи слънчеви очила. Въпреки състоянието си, той омаловажи проблема, заявявайки, че то е „напълно безобидно и незначително“, като добави:

„Моля, извинете ме за неприятния вид на окото ми.“

Макрон дори се пошегува и нарече зачервеното си око „Окото на тигъра“, като направи препратка към песента на групата Survivor, използвана в третата част на филма „Роки“ (1982 г.).

Според медицински източници, Макрон страда от субконюнктивален кръвоизлив – яркочервено петно в бялата част на окото, причинено от спукан малък кръвоносен съд. Това състояние е безвредно, безболезнено и не засяга зрението, като обикновено изчезва след около две седмици.

Лекарят и телевизионен коментатор Джими Мохамед от RTL твърди, че Макрон е избрал да носи слънчеви очила поради естетически причини. Той добави: „Някои хора може да си помислят, че е болен. И за да избегне да бъде сниман в това състояние, той е решил да сложи слънчеви очила. Те защитават имиджа, а не окото му“.

Слънчевите очила на Макрон обаче предизвикаха дискусия в социалните мрежи. Някои потребители го нарекоха „kéké“ – френска жаргонна дума, която буквално означава „позьор“. Други се шегуваха, че той е „киборг“ или имитира холивудския актьор Том Круз в „Топ Гън“ – филмът, който превърна носенето на авиаторски очила в модна тенденция.