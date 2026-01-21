НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Заболяване или стил? Защо Макрон носи слънчеви очила дори на закрито в Давос(ВИДЕО)

          21 януари 2026 | 17:26 310
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          При изказването си на Световния икономически форум в Давос, френският президент Еманюел Макрон привлече вниманието на световните лидери с острата си критика към американския си колега Доналд Тръмп. Повод за порицанието стана заплахата на президента на САЩ да наложи мита на осем европейски държави, които се противопоставят на предложението му Вашингтон да поеме контрол над Гренландия.

          - Реклама -

          Но въпреки запомнящата се реч, не само съдържанието ѝ привлекло вниманието. Макрон носеше слънчеви очила на закрито по време на произнасянето на словото си. Президентът на Франция беше със сини авиаторски слънчеви очила с огледални стъкла.

          Макрон в Давос: Отиваме към свят без правила Макрон в Давос: Отиваме към свят без правила

          Макрон не даде обяснение за нестандартното си решение, но според френски медии, здравословен проблем е наложил носенето на очилата. Миналата седмица Макрон се появи на военно събитие в Южна Франция със зачервено око, като отново сложи слънчеви очила. Въпреки състоянието си, той омаловажи проблема, заявявайки, че то е „напълно безобидно и незначително“, като добави:

          „Моля, извинете ме за неприятния вид на окото ми.“

          Макрон дори се пошегува и нарече зачервеното си око „Окото на тигъра“, като направи препратка към песента на групата Survivor, използвана в третата част на филма „Роки“ (1982 г.).

          Според медицински източници, Макрон страда от субконюнктивален кръвоизлив – яркочервено петно в бялата част на окото, причинено от спукан малък кръвоносен съд. Това състояние е безвредно, безболезнено и не засяга зрението, като обикновено изчезва след около две седмици.

          Лекарят и телевизионен коментатор Джими Мохамед от RTL твърди, че Макрон е избрал да носи слънчеви очила поради естетически причини. Той добави: „Някои хора може да си помислят, че е болен. И за да избегне да бъде сниман в това състояние, той е решил да сложи слънчеви очила. Те защитават имиджа, а не окото му“.

          Слънчевите очила на Макрон обаче предизвикаха дискусия в социалните мрежи. Някои потребители го нарекоха „kéké“ – френска жаргонна дума, която буквално означава „позьор“. Други се шегуваха, че той е „киборг“ или имитира холивудския актьор Том Круз в „Топ Гън“ – филмът, който превърна носенето на авиаторски очила в модна тенденция.

          При изказването си на Световния икономически форум в Давос, френският президент Еманюел Макрон привлече вниманието на световните лидери с острата си критика към американския си колега Доналд Тръмп. Повод за порицанието стана заплахата на президента на САЩ да наложи мита на осем европейски държави, които се противопоставят на предложението му Вашингтон да поеме контрол над Гренландия.

          - Реклама -

          Но въпреки запомнящата се реч, не само съдържанието ѝ привлекло вниманието. Макрон носеше слънчеви очила на закрито по време на произнасянето на словото си. Президентът на Франция беше със сини авиаторски слънчеви очила с огледални стъкла.

          Макрон в Давос: Отиваме към свят без правила Макрон в Давос: Отиваме към свят без правила

          Макрон не даде обяснение за нестандартното си решение, но според френски медии, здравословен проблем е наложил носенето на очилата. Миналата седмица Макрон се появи на военно събитие в Южна Франция със зачервено око, като отново сложи слънчеви очила. Въпреки състоянието си, той омаловажи проблема, заявявайки, че то е „напълно безобидно и незначително“, като добави:

          „Моля, извинете ме за неприятния вид на окото ми.“

          Макрон дори се пошегува и нарече зачервеното си око „Окото на тигъра“, като направи препратка към песента на групата Survivor, използвана в третата част на филма „Роки“ (1982 г.).

          Според медицински източници, Макрон страда от субконюнктивален кръвоизлив – яркочервено петно в бялата част на окото, причинено от спукан малък кръвоносен съд. Това състояние е безвредно, безболезнено и не засяга зрението, като обикновено изчезва след около две седмици.

          Лекарят и телевизионен коментатор Джими Мохамед от RTL твърди, че Макрон е избрал да носи слънчеви очила поради естетически причини. Той добави: „Някои хора може да си помислят, че е болен. И за да избегне да бъде сниман в това състояние, той е решил да сложи слънчеви очила. Те защитават имиджа, а не окото му“.

          Слънчевите очила на Макрон обаче предизвикаха дискусия в социалните мрежи. Някои потребители го нарекоха „kéké“ – френска жаргонна дума, която буквално означава „позьор“. Други се шегуваха, че той е „киборг“ или имитира холивудския актьор Том Круз в „Топ Гън“ – филмът, който превърна носенето на авиаторски очила в модна тенденция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп и амбициите му за Гренландия отлагат важен план за възстановяване на Украйна

          Дамяна Караджова -
          Европейското противопоставяне срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия
          Крими

          Бившият премиер на Южна Корея осъден на 23 години затвор за съучастие

          Дамяна Караджова -
          Южнокорейски съд осъди бившия премиер Хан Док Су на 23 години затвор за съучастие в обявяването на военно положение.
          Европа

          Тръмп се похвали в Давос: САЩ са на път да станат велики отново

          Екип Евроком -
          Американският президент Доналд Тръмп смята, че пътят, по който администрацията на Байдън и други западни правителства са следвали, много глупав. Те са следвали...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions