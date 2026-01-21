Заловиха почти килограм метамфетамин в автомобил във Видин след рутинна проверка

985 грама метамфетамин са открити в автомобил във Видин на 19 януари. Колата, управлявана от 25-годишен мъж, била спрян за проверка на входа на града. Наркотикът бил укрит в кухина зад шофьорската седалка и в пода на превозното средство. В автомобила пътувал и собственикът на фирмата, чиято собственост е колата.

- Реклама -

При акцията са иззети и пари в размер на 84 500 евро, както и самата кола.

Двамата мъже са привлечени като обвиняеми за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение. На шофьора е наложена гаранция от 5 000 лева.

Предстои Окръжната прокуратура във Видин да внесе искане за задържане под стража спрямо другия обвиняем, който е осъждан за държане на дрога и участие в организирана престъпна група. Той е изтърпял наложеното наказание през 2020 г..