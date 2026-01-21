НА ЖИВО
          Крими

          Заловиха почти килограм метамфетамин в автомобил във Видин след рутинна проверка

          21 януари 2026 | 17:43
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          985 грама метамфетамин са открити в автомобил във Видин на 19 януари. Колата, управлявана от 25-годишен мъж, била спрян за проверка на входа на града. Наркотикът бил укрит в кухина зад шофьорската седалка и в пода на превозното средство. В автомобила пътувал и собственикът на фирмата, чиято собственост е колата.

          При акцията са иззети и пари в размер на 84 500 евро, както и самата кола.

          Директорът на НП „Рила" вече и с полужителен тест за наркотици

          Двамата мъже са привлечени като обвиняеми за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение. На шофьора е наложена гаранция от 5 000 лева.

          Предстои Окръжната прокуратура във Видин да внесе искане за задържане под стража спрямо другия обвиняем, който е осъждан за държане на дрога и участие в организирана престъпна група. Той е изтърпял наложеното наказание през 2020 г..

          - Реклама -

          Директорът на НП „Рила" вече и с полужителен тест за наркотици

          България

          Калоян Методиев пред Евроком: Радев никога не е крил своите проамерикански позиции (видео)

          Екип Евроком
          С напускането на президента Румен Радев от поста и встъпването в длъжност на Илиана Йотова като нов държавен глава, България навлиза в променена политическа...
          Икономика

          Електроенергията за бизнеса поскъпва със 77% за 22 януари 2026 г.

          Пола Жекова
          Българската независима енергийна борса (БНЕБ) обяви значително поскъпване на електроенергията за бизнеса. За доставка на 22 януари 2026 г. средната цена в пазарен сегмент...
          България

          Адв. Екимджиев пред Евроком: Борисов и Пеевски превърнаха Сарафов в куче пазач на техните нечисти далавери (аудио)

          Екип Евроком
          Съюзът на съдиите настоява Върховният касационен съд (ВКС) да образува тълкувателно дело, което окончателно да изясни въпроса дали Борислав Сарафов е легитимен като изпълняващ...
