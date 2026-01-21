НА ЖИВО
          Жълт код за поледици и снеговалежи: Опасно време в южната част на България

          21 януари 2026 | 14:14
          Дамяна Караджова
          Жълт код за опасно време е в сила за няколко района в южната половина на страната, заради възможни поледици. Според прогнозата, в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд, което ще създаде условия за заледяване.

          Жълт код и „ледени дни“ в Северна България: студът се задържа Жълт код и „ледени дни“ в Северна България: студът се задържа

          „От началото на месеца досега температурите са близки до нормалните за сезона“, каза климатологът Симеон Матев.

          Прогнозата за планинските райони е за сняг, а обилни валежи се очакват в страната. Бурята „Хари”, която в момента се намира над Средиземно море, може да донесе опасни явления и у нас, като най-силно ще се прояви в следващите дни. Въпреки тези условия, се очаква обстановката да се успокои в четвъртък.

