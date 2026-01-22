НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          105 снегорина са готови да почистват пътищата: Градският транспорт работи по график въпреки снега

          22 януари 2026 | 07:55 130
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Във връзка със снеговалежите, които обхванаха София през тази нощ, са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване. Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на столицата. Общо 105 снегорина са били на терен, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

          - Реклама -

          В районите „Възраждане“, „Лозенец“, „Витоша“, „Овча купел“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Панчарево“ се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса и почистване на пътищата от общинската пътна мрежа, като в „Кремиковци“, „Банкя“, „Връбница“, „Панчарево“ и Южната дъга на Околовръстния път.

          На Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя – кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – местност „Златни мостове“.

          В началото на зимата: Има ли достатъчно снегорини в София? В началото на зимата: Има ли достатъчно снегорини в София?

          Градският транспорт изпълнява обичайните си маршрути, като няма промени в движението на превозните средства.

          Призив към водачите: Да излизат с автомобили, подготвени за зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Столичната община напомня на собствениците на търговски и офис обекти, както и на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред сградите си.

          Във връзка със снеговалежите, които обхванаха София през тази нощ, са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване. Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на столицата. Общо 105 снегорина са били на терен, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

          - Реклама -

          В районите „Възраждане“, „Лозенец“, „Витоша“, „Овча купел“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Панчарево“ се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса и почистване на пътищата от общинската пътна мрежа, като в „Кремиковци“, „Банкя“, „Връбница“, „Панчарево“ и Южната дъга на Околовръстния път.

          На Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя – кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – местност „Златни мостове“.

          В началото на зимата: Има ли достатъчно снегорини в София? В началото на зимата: Има ли достатъчно снегорини в София?

          Градският транспорт изпълнява обичайните си маршрути, като няма промени в движението на превозните средства.

          Призив към водачите: Да излизат с автомобили, подготвени за зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Столичната община напомня на собствениците на търговски и офис обекти, както и на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред сградите си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Грипна епидемия в Бургаска област: Мерките влизат в сила днес

          Дамяна Караджова -
          Противоепидемични мерки са в сила от днес в цяла Бургаска област, като плановете са те да продължат до 30 януари включително.
          Общество

          „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест в рамките на 24 часа (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Инициативата „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест за последното денонощие
          Политика

          Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване

          Дамяна Караджова -
          След ударното гласуване на промените в Изборния кодекс през изминалите дни, те следва да влязат за окончателно второ гласуване в пленарната зала.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions