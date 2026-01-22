105 снегорина са готови да почистват пътищата: Градският транспорт работи по график въпреки снега

Във връзка със снеговалежите, които обхванаха София през тази нощ, са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване. Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на столицата. Общо 105 снегорина са били на терен, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

- Реклама -

В районите „Възраждане“, „Лозенец“, „Витоша“, „Овча купел“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Панчарево“ се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса и почистване на пътищата от общинската пътна мрежа, като в „Кремиковци“, „Банкя“, „Връбница“, „Панчарево“ и Южната дъга на Околовръстния път.

На Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя – кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – местност „Златни мостове“.

Градският транспорт изпълнява обичайните си маршрути, като няма промени в движението на превозните средства.

Призив към водачите: Да излизат с автомобили, подготвени за зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Столичната община напомня на собствениците на търговски и офис обекти, както и на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред сградите си.