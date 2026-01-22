Вече близо половин година Билян Сариев е лишен от свидетелство за управление на МПС след инцидент, при който е последвал лекарска препоръка. Казусът повдига сериозни въпроси относно координацията между медицинската помощ при спешни случаи и процедурите за тестване на водачи за забранени субстанции.

- Реклама -

Драматичната ситуация се разиграва на 10 август по пътя Батак – Доспат. Билян Сариев пътува със семейството си, когато пред автомобила му настъпва тежка катастрофа. Моторист губи контрол над превозното средство, удря се в предната кола, а тялото му отхвърча върху автомобила на Сариев. За съжаление, водачът на мотора загива на място.

След пристигането на екипите на Спешна помощ и полицията, ситуацията за Билян се усложнява неочаквано. Лекарката от спешния екип установява, че шофьорът е в шок и с високо кръвно налягане вследствие на преживения ужас. Медицинското лице настоява да му даде успокоително средство за стабилизиране на състоянието. Въпреки че първоначално Сариев отказва инжекция, след настояване от страна на лекарката, той приема ампула през устата.

Проблемът възниква около 40 минути по-късно, когато полицейските служители на място извършват стандартен полеви тест за наркотици. Резултатът се оказва положителен за бензодиазепини. Това е именно групата медикаменти, към която принадлежи успокоителното, дадено му минути по-рано от медицинския екип.

Последствията за водача са незабавни и тежки. Той остава без шофьорска книжка и започва дълга съдебна битка. Сариев обжалва административната мярка в съда в Смолян. По време на заседанията лекарката, която му е оказала първа помощ, потвърждава показанията си. Тя свидетелства, че лично е дала медикамента заради критичното състояние на мъжа след инцидента.

Въпреки категоричните свидетелски показания и наличието на медицински документ, съдът отхвърля исканията на защитата за връщане на свидетелството за управление. Магистратите постановяват, че мярката остава в сила до излизането на окончателните резултати от кръвната проба.

Към момента Билян Сариев продължава да чака резултатите от специализираната лаборатория в София, които трябва да докажат липсата на други забранени субстанции в организма му. За потърпевшия лишаването от правоспособност води до сериозни професионални и лични затруднения. Работата му изисква постоянни пътувания из цяла България, което го принуждава да наема шофьор, за да може да изпълнява служебните си задължения.