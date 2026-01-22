Защитата на подсъдимия Георги Георгиев атакува остро действията на прокуратурата в поредното заседание по знаковото дело за насилието над Дебора Михайлова. Адвокатът на Георгиев – Петко Кънев, изрази категорична позиция относно същината на съдебния процес, който продължава да привлича силен обществен интерес.

„Най-голямата пробойна на прокуратурата е, че самото обвинение е изфабрикувано“, заяви адвокат Кънев преди началото на заседанието. Фокусът на днешния ден в съдебната зала е изслушването на ключова експертиза, касаеща психическото състояние на пострадалото момиче. Дебора Михайлова е подложена на разпити в рамките на няколко поредни съдебни заседания, като целта е да се изяснят детайлите около преживяното.

Според защитата, очакванията са вещите лица да излязат със становище, че Дебора не е изпитвала „основателен страх“ по време на инкриминираните деяния. От държавното обвинение обаче контрираха, че преди да се премине към заключението на експертите, има още обстоятелства, за които пострадалата трябва да бъде разпитана.

Самата Дебора Михайлова пристигна за заседанието със закъснение и побърза да влезе в залата, избягвайки дълги коментари пред медиите, но подчертавайки продължителността на процеса. „Днес отново предстои моят разпит, ще видим какво ще стане. 2 години и половина вече…“, сподели тя лаконично преди влизането си в съда.

Съдебният процес срещу Георги Георгиев премина през сериозни процедурни спънки. Делото вече веднъж бе стигнало до финалната си фаза, когато съдебният състав, ръководен от съдия Десислава Порязова, се отведе поради съмнения за предубеденост на един от съдебните заседатели. Това наложи рестарт на процеса, който в момента се гледа от магистрат Спасимир Здравчев.

Георги Георгиев бе задържан през лятото на 2023 г., след като случаят с насилието в Стара Загора предизвика масови протести в цялата страна. Тогава стана ясно, че на 18-годишната Дебора са направени 400 шева вследствие на 18 порезни рани, нанесени с макетен нож. След престой от близо две години в ареста, в началото на август окръжните магистрати в Пловдив промениха мярката му за неотклонение, пускайки го на свобода срещу парична гаранция от 10 000 лв.

Георгиев е изправен пред съда по три обвинения. Първото касае закани за убийство, отправяни към Дебора в периода от април до 25 юни 2023 г. в Стара Загора и Казанлък. Второто обвинение е за принуда, извършена на 26 юни 2023 г., когато според прокуратурата той е подстригал част от косата ѝ и я ударил с юмрук в лицето. Третото и най-тежко обвинение е за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда, включваща черепно-мозъчна травма и множеството порезни рани.