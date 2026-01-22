НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Александър Вучич: Европа и САЩ няма да действат винаги в синхрон, Сърбия засвидетелства уважение към Тръмп

          22 януари 2026 | 14:24
          Сръбският президент Александър Вучич направи ключов коментар относно бъдещето на трансатлантическите отношения и мястото на Сърбия в променящата се геополитическа карта. Държавният глава изрази мнение, че Европа и Съединените щати вече няма да действат винаги като единен фронт, което предполага навлизане в етап на по-диференцирани политики между двата бряга на Атлантика.

          Въпреки тази прогноза за раздалечаване на позициите между големите западни партньори, Вучич бе категоричен, че Сърбия остава твърдо ангажирана със своя европейски път и интеграция. Този курс остава стратегически приоритет за Белград, независимо от глобалните размествания.

          В същото време сръбският лидер подчерта важността на прагматичните и уважителни отношения с Вашингтон. В изказването си той акцентира върху необходимостта от признаване на реалната тежест на американската администрация.

          Вучич добави, че е в интерес на Сърбия да покаже уважение към президента Тръмп, „тоест към президента на Съединените американски щати – най-могъщата държава в света“. Това изявление идва като потвърждение на балансираната външна политика, която Белград се стреми да води в сложната международна обстановка.

