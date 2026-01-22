НА ЖИВО
          Асен Василев: Правителството отслаби България и Европа

          22 януари 2026 | 16:26
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Продължаваме промяната“ винаги е отстоявала позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа, натика ни в кьошето до най-бедната държава в Европейския съюз (ЕС) – Унгария. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев във връзка с присъединяването на България към Съвета за мир, оглавяван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

          „Ако за Бойко Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал. Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че ние сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще направи много по-трудно за българския бизнес да може да работи на най-големия си пазар в ЕС“, каза Василев и подчерта, че това ще направи много по-трудно за България да се включи и да отстоява общоевропейската позиция, която може да ни даде сила в световен мащаб.

