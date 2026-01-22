НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Атанас Атанасов: Изборният кодекс не трябва да се променя в „12 без 5“, БСП бойкотира гласуването (видео)
          Атанас Атанасов: Изборният кодекс не трябва да се променя в “12 без 5”, БСП бойкотира гласуването (видео)
          Депутатите от парламентарната група на БСП предприеха категоричен ход, като отказаха да се регистрират в пленарната зала по време на обсъждането на промените в Изборния кодекс. Социалистите изразиха несъгласие с начина, по който се приемат поправките в изборното законодателство, като подчертаха, че подобни действия не трябва да се извършват в последния момент.

          Народният представител от левицата Атанас Атанасов разясни позицията на групата, уточнявайки, че мнозинството от социалистите не са участвали в регистрацията. Той потвърди, че при предишни гласувания е имало разделение в групата, но към момента позицията е консолидирана около принципното несъгласие с процедурата.

          Мнението на БСП го изразихме ясно пред вас, пред медиите, че изборният кодекс не трябва да се пипа в 12 без 5“, заяви категорично Атанасов. Според него подходът към изборното законодателство изисква предвидимост и дългосрочна визия, а не прибързани решения.

          Атанасов разкри, че партията е направила опит за компромисно решение чрез своите представители в правната комисия. Те са внесли предложение промените, дори и да бъдат приети, да влязат в сила с отложено действие. „Наши представители в правна комисия внесоха предложение всички тези промени дори да бъдат приети, да са с отложено действие, да са от 2027 година и това нещо беше отхвърлено“, обясни депутатът. Отхвърлянето на този разумен срок е станало причина социалистите да не подкрепят гледането на промените изобщо.

          В коментар относно политическата обстановка и отношенията с другите формации в парламента, Атанасов бе лаконичен, но ясен относно липсата на стабилни партньорства в настоящата ситуация. „В изчерпано Народно събрание няма коалиционни партньори“, подчерта той.

          По темата за държавния глава Румен Радев и спекулациите около неговата охрана, депутатът от БСП внесе важно уточнение, опровергавайки твърденията за сваляне на защитата. „Мисля, че охрана на президента Радев не е била снета. Съвсем друг е бил законопроектът“, поясни Атанасов, като допълни, че става въпрос за административни регулации, а всичко останало в публичното пространство са медийни спекулации.

          

          

          

