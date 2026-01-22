Атлетик Билбао сътвори страхотен обрат срещу Аталанта

Атлетик Билбао надигра домакина Аталанта с 3:2 в седмия кръг от основната фаза в Шампионска лига.

Джанлука Скамака откри за баските в 16-ата минута, благодарение на асистенция от Никола Залевски. Горка Гурузета изравни в 58-ата минута, а последното докосване бе на Роберт Наваро. Нико Серано даде преднина на гостите в 70-ата минута, когато Наваро записа втори голов пас. Самият Наваро направи 3:1 в 74-ата чрез подаване от Ойхан Сансет. Никола Кръстович оформи крайния резултат в 88-ата минута след асистиране от Адемола Лукман.

Аталанта е 13-и в класирането с 13 точки, а Атлетик вече е 23-и, събирайки 8.