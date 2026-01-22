НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Атлетик Билбао сътвори страхотен обрат срещу Аталанта

          Аталанта е 13-и в класирането с 13 точки

          22 януари 2026 | 00:27 90
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетик Билбао надигра домакина Аталанта с 3:2 в седмия кръг от основната фаза в Шампионска лига.

          - Реклама -

          Джанлука Скамака откри за баските в 16-ата минута, благодарение на асистенция от Никола ЗалевскиГорка Гурузета изравни в 58-ата минута, а последното докосване бе на Роберт НавароНико Серано даде преднина на гостите в 70-ата минута, когато Наваро записа втори голов пас. Самият Наваро направи 3:1 в 74-ата чрез подаване от Ойхан СансетНикола Кръстович оформи крайния резултат в 88-ата минута след асистиране от Адемола Лукман.

          Аталанта е 13-и в класирането с 13 точки, а Атлетик вече е 23-и, събирайки 8.

          Атлетик Билбао надигра домакина Аталанта с 3:2 в седмия кръг от основната фаза в Шампионска лига.

          - Реклама -

          Джанлука Скамака откри за баските в 16-ата минута, благодарение на асистенция от Никола ЗалевскиГорка Гурузета изравни в 58-ата минута, а последното докосване бе на Роберт НавароНико Серано даде преднина на гостите в 70-ата минута, когато Наваро записа втори голов пас. Самият Наваро направи 3:1 в 74-ата чрез подаване от Ойхан СансетНикола Кръстович оформи крайния резултат в 88-ата минута след асистиране от Адемола Лукман.

          Аталанта е 13-и в класирането с 13 точки, а Атлетик вече е 23-и, събирайки 8.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нюкасъл победи ПСВ и си гарантира плейофи

          Станимир Бакалов -
          Нюкасъл си гарантира класиране минимум за плейофите на Шампионската лига след убедителна победа с 3:0 над ПСВ Айндховен на "Сейнт Джеймсис Парк". В момента...
          Спорт

          Кайседо донесе успеха на Челси над Пафос

          Станимир Бакалов -
          Челси стигна до минимален успех с 1:0 над дебютанта в Шампионската лига Пафос в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига. "Сините"...
          Спорт

          Байерн с рутинна победа

          Станимир Бакалов -
          Байерн Мюнхен спечели с рутинното 2:0 домакинството си на Юнион Сен-Жилоа в седми кръг от основната фаза на Шампионска лига. Двата гола на Хари...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions