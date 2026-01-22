Депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) и бивш телевизионен репортер Станислав Балабанов използва трибуната на Народното събрание, за да отправи остри критики към водещи български медии. Повод за напрежението станаха дебатите около промените в Изборния кодекс (ИК) и начина, по който те се отразяват в публичното пространство. Според народния представител, редакционната политика на конкретни издания не отразява коректно ситуацията около предложенията за замяна на машините за гласуване.

В емоционалното си изказване Балабанов визира конкретно редакциите на OFFNews, „Дневник“, „Капитал“, „Клуб Z“, „Mediapool“ и „Свободна Европа“. Той заяви, че ще отговори на „т.нар. пищене от страна на ПП-ДБ за предложеното от ИТН премахване на машините „мадуровки“, с които се гласувало в момента“. Тезата на ИТН е, че настоящите машини трябва да бъдат заменени от „сканиращи устройства“.

Балабанов се обърна директно към журналистите с призив да отразят думите му:

„Искам специално редакторите на „Дневник“, OFFNews, „Клуб Z“, „Капитал“ и „Mediapool“ да гледат в момента и да записват това, което ще прочета и да го публикуват, тъй като искат да спазват демократичните принципи в журналистиката и да отразяват всички гледни точки. И „Свободна Европа“ – правилно, колеги. Така, че, уважаеми колеги журналисти, специално за вас – не за тези, които са на първия ред и ви плащат заплатите през грантаджийски схеми и НПО организации.“

Архивен законопроект от януари 2025 г.

Като аргумент в подкрепа на тезата си за политическо лицемерие, депутатът цитира законопроект, внесен от представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) на 7 януари 2025 г. Сред вносителите фигурират имената на лидерите Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков, както и на Стою Стоев, Лена Бориславова и Венко Сабрутев.

Балабанов изчете текстове от проекта, които според него съвпадат с настоящите искания на ИТН за въвеждане на скенери:

„В чл. 57 ал 1. се правят следните изменения: създава се точка 29 а) със следния текст: „29 а) определя реда на условията и реда на гласуване чрез използване на оптични устройства за сканиране“. В т. 34 думите „подвижна избирателна кутия се заличават“, създава се в параграф 4 нов чл. 208 а): „Дневник“, „Капитал“ и OFFNews да записват! – „Избирателят може да гласува в избирателната секция с хартиена бюлетина“. Т. 2: „След произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина, избирателят я пуска през оптично устройство за сканиране в избирателната кутия“. Параграф 7, чл. 211 се изменя така, Денков: „Оптичното устройство за сканиране по чл. 210 се състои от сканиращо устройство и печатащо устройство“. Къде е Божидар Божанов, дали слуша, че беше много патетичен.“

Обвинения в двойни стандарти

След прочитането на текстовете, Балабанов обвини опонентите си, че сега се противопоставят на идея, която самите те са лансирали преди година.

„Това е законопроектът на ПП-ДБ за промени в ИК преди една година. С малката подробност, че ние внесохме такъв законопроект преди тях още в първия ден на 51-ия парламент. Не само, че изкопираха идеята на ИТН, която в първия ден подкрепиха, подписвайки идеята за изчистване на мъртвите дупи от избирателните списъци и на промени в ИК. Тъй като са тотални лицемери решиха да си го пришият на себе си, предлагайки промяна в ИК и припознавайки идеята на ИТН. Мина една година, отиваме на нови избори и сега същите тези вчера ще ми говорят, че „юмрукът на протеста щял да се изправи срещу тия, които искат да убият изборите“. Това, което ви изчетох, е 1:1, внесено от ПП-ДБ“, заяви той от трибуната.

Отговорът на ПП-ДБ

Реакцията от страна на ПП-ДБ дойде чрез процедура на юриста Стою Стоев. Той подчерта, че въпросният законопроект е внесен преди година и е преминал през широко обществено обсъждане, след което коалицията е изоставила идеята. Стоев уточни, че в проекта е било заложено отлагащо действие и обърна внимание, че въвеждането на подобни „сканиращи устройства“ изисква дълъг тестов период, за да се гарантира сигурността на вота.