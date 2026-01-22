България е сред трите страни в ЕС с най-нисък държавен дълг

България е сред трите страни в Европейския съюз с най-ниски нива на държавния дълг като процент от БВП през третото тримесечие на 2025 г.

- Реклама -

Но тя държи второ място по нарастване на дълга спрямо три месеца по-рано, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

В същото време бюджетният дефицит на нашата страна през третото тримесечие на 2025 г. надвишава средния в ЕС и еврозоната.

В края на третото тримесечие на изминалата година съотношението на брутния държавен дълг към БВП в еврозоната възлиза на 88,5%, което е увеличение в сравнение с 88,2% в края на второто тримесечие. В рамките на целия ЕС съотношението също се е увеличило от 81,9% на 82,1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. съотношението на държавния дълг към БВП също се е увеличило както в еврозоната (от 87,7% на 88,5%), така и в ЕС (от 81,3% на 82,1%), показват данните на Евростат.

По този показател България продължава да бъде сред страните с най-нисък дълг, равняващ се на 28,4% от БВП. По-ниски дългови нива бележат Естония (22,9%) и Люксембург (27,9%).

Най-високите съотношения на държавния дълг към БВП в края на третото тримесечие на 2025 г. са регистрирани в Гърция (149,7%), Италия (137,8%), Франция (117,7%), Белгия (107,1%) и Испания (103,2%).