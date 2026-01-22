НА ЖИВО
          Банско оглави класацията за най-достъпни ски дестинации в Европа, Боровец – на трето място

          22 януари 2026 | 11:14
          България зае водещо място с две позиции в челната тройка в класацията за най-достъпните ски дестинации в Европа в новия индекс на „ИзиДжет“, предаде БГНЕС.

          Проучването сравнява средните цени на лифт карти, наем на ски оборудване, хотели, транспорт и дори бира, за да определи десетте най-изгодни ски курорта в Европа.

          Първото място заема Банско. Разположен само на два часа път от София, курортът се намира в подножието на Пирин и е определен като най-бюджетната ски дестинация в Европа. Посетителите могат да разчитат на бира за 1 паунд, достъп до пистите за под 50 паунда на ден, наем на екипировка за около 15 паунда и нощувка за приблизително 45 паунда.

          Третата позиция също е за България – Боровец. Най-старият ски курорт в страната предлага 58 километра писти, разпределени в три зони в Рила планина. Дестинацията е особено предпочитана от скиори със средно ниво, които търсят широки и добре поддържани трасета.

          Между двата български курорта, на второ място, се нарежда Биалка Татшанска в Полша, разположена на няколко часа южно от Краков. Курортът е известен със спокойната си атмосфера и отличното съотношение между цена и качество, което го прави подходящ за начинаещи, семейства и групи.

          Кевин Дойл, мениджър на „ИзиДжет“ за Обединеното кралство, заяви: „Докато хората започват да планират почивка по пистите, се надяваме, че новият ни индекс ще насочи вниманието към курорти, където наемът на оборудване, хотелите и гостоприемството се предлагат на изключително изгодни цени.“

          Четвъртото място заема Бардонекия в Италия. Въпреки че е била домакин на състезания по време на Зимните олимпийски игри през 2006 г., живописните ѝ писти, като Коломион и Ле Арно, често остават подценени, а дневните разходи там остават под 50 паунда.

          Андорският курорт Пал-Аринсал е леснодостъпен чрез полети до Барселона или Тулуза и предлага достъпно апре-ски, по-ниска надморска височина и възможност за наслада от тапас.

          Саузе д’Улкс, част от италианската зона Виа Латеа (Млечният път), е известен със слънчевото си време и оживената планинска атмосфера, допълвана от изобилие от аперол шприц. Курортът посреща британски скиори от десетилетия.

          В списъка попадат и класически алпийски дестинации като френските Ле Дьо Алп и Морзин, които предлагат автентично алпийско изживяване при конкурентни дневни разходи от около 80 паунда.

