НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Барселона победи Славия Прага с 4:2

          Каталунците трябваше да правят обрат, след като допуснаха попадение още в 10-ата минута

          22 януари 2026 | 00:01 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Барселона победи Славия Прага с 4:2 в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

          - Реклама -

          Каталунците трябваше да правят обрат, след като допуснаха попадение още в 10-ата минута. Каталунците поведоха с 2:1 в 42-ата минута, но малшанс и автогол на Левандовски отново изравни резултата в Прага. През втората част момчетата на Ханзи Флик успяха да вкарат два безответни гола, които да им донесат трите точки.

          Лошата новина за германския специалист е контузията, която Педри получи след около час игра.

          Барселона има 13 точки в актива си на деветото място в класирането. Със същия актив са още седем отбора – ПСЖ, Нюкасъл и Челси са в топ 8, а Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта са под Барселона в класирането.

          В последния кръг на основната фаза Барселона приема Копенхаген. Славия Прага ще е гост на Пафос.

          Двубоят започна с натиск на Барса, но домакините поведоха в 10-ата минута. След центриране от корнер топката бе продължена към далечната греда от Том Холеш, където Васил Кушей изпревари Френки Де Йонг и успя с доза късмет да прати топката във вратата на Жоан Гарсия.

          След ранното попадение каталунците владееха повече топката и търпеливо търсиха пътя към вратата на Славия Прага.

          Момчетата на Ханзи Флик стигнаха до изравнителен гол в 34-ата минута. Рафиня чукна към Френки Де Йонг, който намери Фермин Лопес, а той матира Станек.

          Каталунците обърнаха развоя на събитията в своя полза след изключителен гол на Фермин Лопес от дъгата на наказателното поле в 42-ата минута.

          Домакините бързо се върнаха в двубоя след нов гол от корнер, като Левандовски имаше малшана топката да се удари в рамото му и да влети в собствената му врата.

          Още в първата минута на втората част на Индрих Станек му се наложи да справи спасяване при шут на Педри.

          Станек направи двойно спасяване след изстрел на Фермин Лопес и опит за добавка на Роберт Левандовски, впоследствие Де Йонг добута топката във вратата, но ВАР потвърди засадата на поляка в ситуацията.

          Руни Барджи навлезе в наказателното поле в 55-ата минута и си освободи пространство за изстрел, но прати топката право в ръцете на стража на Славия Прага.

          В 60-ата минута Ханзи Флик получи още една лоша новина, след като Педри се контузи и трябваше да бъде заменен от Дани Олмо.

          Именно Олмо обаче възстанови аванса на каталунците. Жул Кунде центрира в наказателното, където Левандовски се опита да играе с нея, а защитата на Славия не успя да изчисти и я прати на пътя на Олмо, който с красиво изпълнение от ръба на пеналтерията направи резултата 2:3.

          Маркъс Рашфорд центрира отляво към Левандовски, който се реваншира за автогола си с попадение във вратата на Станек – 2:4.

          Рафиня изведе Маркъс Рашфорд в 80-ата минута, но английският нападател стреля в обсега на вратаря.

          Барселона победи Славия Прага с 4:2 в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

          - Реклама -

          Каталунците трябваше да правят обрат, след като допуснаха попадение още в 10-ата минута. Каталунците поведоха с 2:1 в 42-ата минута, но малшанс и автогол на Левандовски отново изравни резултата в Прага. През втората част момчетата на Ханзи Флик успяха да вкарат два безответни гола, които да им донесат трите точки.

          Лошата новина за германския специалист е контузията, която Педри получи след около час игра.

          Барселона има 13 точки в актива си на деветото място в класирането. Със същия актив са още седем отбора – ПСЖ, Нюкасъл и Челси са в топ 8, а Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта са под Барселона в класирането.

          В последния кръг на основната фаза Барселона приема Копенхаген. Славия Прага ще е гост на Пафос.

          Двубоят започна с натиск на Барса, но домакините поведоха в 10-ата минута. След центриране от корнер топката бе продължена към далечната греда от Том Холеш, където Васил Кушей изпревари Френки Де Йонг и успя с доза късмет да прати топката във вратата на Жоан Гарсия.

          След ранното попадение каталунците владееха повече топката и търпеливо търсиха пътя към вратата на Славия Прага.

          Момчетата на Ханзи Флик стигнаха до изравнителен гол в 34-ата минута. Рафиня чукна към Френки Де Йонг, който намери Фермин Лопес, а той матира Станек.

          Каталунците обърнаха развоя на събитията в своя полза след изключителен гол на Фермин Лопес от дъгата на наказателното поле в 42-ата минута.

          Домакините бързо се върнаха в двубоя след нов гол от корнер, като Левандовски имаше малшана топката да се удари в рамото му и да влети в собствената му врата.

          Още в първата минута на втората част на Индрих Станек му се наложи да справи спасяване при шут на Педри.

          Станек направи двойно спасяване след изстрел на Фермин Лопес и опит за добавка на Роберт Левандовски, впоследствие Де Йонг добута топката във вратата, но ВАР потвърди засадата на поляка в ситуацията.

          Руни Барджи навлезе в наказателното поле в 55-ата минута и си освободи пространство за изстрел, но прати топката право в ръцете на стража на Славия Прага.

          В 60-ата минута Ханзи Флик получи още една лоша новина, след като Педри се контузи и трябваше да бъде заменен от Дани Олмо.

          Именно Олмо обаче възстанови аванса на каталунците. Жул Кунде центрира в наказателното, където Левандовски се опита да играе с нея, а защитата на Славия не успя да изчисти и я прати на пътя на Олмо, който с красиво изпълнение от ръба на пеналтерията направи резултата 2:3.

          Маркъс Рашфорд центрира отляво към Левандовски, който се реваншира за автогола си с попадение във вратата на Станек – 2:4.

          Рафиня изведе Маркъс Рашфорд в 80-ата минута, но английският нападател стреля в обсега на вратаря.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ливърпул наказа всяка грешка на Марсилия

          Станимир Бакалов -
          Ливърпул се възползва от всяка грешка на Марсилия и спечели с 3:0 в седми кръг от Шампионска лига, основна фаза на турнира. „Червените“ от...
          Спорт

          Ювентус пречупи Бенфика на Моуриньо

          Станимир Бакалов -
          Ювентус вече диша по-спокойно в Шампионска лига, след като победи Бенфика на Жозе Моуриньо с 2:0 в Шампионска лига и си осигури минимум място...
          Спорт

          Карабах нокаутира Айнтрахт в края 

          Станимир Бакалов -
          Карабах отново показа колко корав тим е и завоюва успех с 3:2 у дома срещу Айнтрахт Франкфурт. Загубата е катастрофална за „орлите“ от Франкфурт,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions