Барселона победи Славия Прага с 4:2 в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

- Реклама -

Каталунците трябваше да правят обрат, след като допуснаха попадение още в 10-ата минута. Каталунците поведоха с 2:1 в 42-ата минута, но малшанс и автогол на Левандовски отново изравни резултата в Прага. През втората част момчетата на Ханзи Флик успяха да вкарат два безответни гола, които да им донесат трите точки.

Лошата новина за германския специалист е контузията, която Педри получи след около час игра.

Барселона има 13 точки в актива си на деветото място в класирането. Със същия актив са още седем отбора – ПСЖ, Нюкасъл и Челси са в топ 8, а Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта са под Барселона в класирането.

В последния кръг на основната фаза Барселона приема Копенхаген. Славия Прага ще е гост на Пафос.

Двубоят започна с натиск на Барса, но домакините поведоха в 10-ата минута. След центриране от корнер топката бе продължена към далечната греда от Том Холеш, където Васил Кушей изпревари Френки Де Йонг и успя с доза късмет да прати топката във вратата на Жоан Гарсия.

След ранното попадение каталунците владееха повече топката и търпеливо търсиха пътя към вратата на Славия Прага.

Момчетата на Ханзи Флик стигнаха до изравнителен гол в 34-ата минута. Рафиня чукна към Френки Де Йонг, който намери Фермин Лопес, а той матира Станек.

Каталунците обърнаха развоя на събитията в своя полза след изключителен гол на Фермин Лопес от дъгата на наказателното поле в 42-ата минута.

Домакините бързо се върнаха в двубоя след нов гол от корнер, като Левандовски имаше малшана топката да се удари в рамото му и да влети в собствената му врата.

Още в първата минута на втората част на Индрих Станек му се наложи да справи спасяване при шут на Педри.

Станек направи двойно спасяване след изстрел на Фермин Лопес и опит за добавка на Роберт Левандовски, впоследствие Де Йонг добута топката във вратата, но ВАР потвърди засадата на поляка в ситуацията.

Руни Барджи навлезе в наказателното поле в 55-ата минута и си освободи пространство за изстрел, но прати топката право в ръцете на стража на Славия Прага.

В 60-ата минута Ханзи Флик получи още една лоша новина, след като Педри се контузи и трябваше да бъде заменен от Дани Олмо.

Именно Олмо обаче възстанови аванса на каталунците. Жул Кунде центрира в наказателното, където Левандовски се опита да играе с нея, а защитата на Славия не успя да изчисти и я прати на пътя на Олмо, който с красиво изпълнение от ръба на пеналтерията направи резултата 2:3.

Маркъс Рашфорд центрира отляво към Левандовски, който се реваншира за автогола си с попадение във вратата на Станек – 2:4.

Рафиня изведе Маркъс Рашфорд в 80-ата минута, но английският нападател стреля в обсега на вратаря.