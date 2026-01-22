НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Бащата на Сияна: Ако истината е „клевета“, значи проблемът не е в думите ми, а в системата

          22 януари 2026 | 16:27 850
          Снимка: Фейсбук
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Бащата на убитата на пътя Сияна – Николай Попов коментира делото, което му е заведено за клевета от служителка на АПИ. В поста той пише:

          - Реклама -

          „Служителката на АПИ Иванка от Плевен, която съдът върна на работа, ме съди за клевета, защото твърдя, че е крадено от пътищата.

          И конкретно – от пътя, на който загина детето ми.

          Това е върхът на цинизма и наглостта.

          Делото беше „сглобено“.

          За дни.

          Мина светкавично през съдия, стигна дори до ВКС, където беше определена подсъдност със скорост, за която обикновеният човек може само да мечтае.

          Бях призован в понеделник за вторник.

          Сияна още чака за справедливост.

          А Иванка мина всички инстанции, за да бъде върната на работа. За 90 дни.

          След това започна и дело срещу мен.

          И отново – за дни вече ме съдят.

          Държава, в която вместо да търси отговорност за разбитите, опасни и смъртоносни пътища, служител на институцията съди родител, загубил детето си, защото „уронвал престижа ѝ“.

          Питам ви всички:

          Според вас крадено ли е от пътищата в България?

          Доволни ли сте от състоянието на пътищата, по които всеки ден возим децата си?

          Чувствате ли се в безопасност, когато шофирате?

          Аз отговор имам. Платих го с живота на детето си, но все пак ви питам?!

          Няма да мълча.

          Няма да се уплаша от дела, заплахи и натиск.

          Ще говоря, докато има пътища-убийци и хора, които вместо да носят отговорност, търсят как да запушат устата на жертвите.

          Ако истината е „клевета“, значи проблемът не е в думите ми, а в системата.

          Явно затова хората ме спират и искат да вляза в политиката.

          Някой трябва да я разбие тази система“.

          Бащата на убитата на пътя Сияна – Николай Попов коментира делото, което му е заведено за клевета от служителка на АПИ. В поста той пише:

          - Реклама -

          „Служителката на АПИ Иванка от Плевен, която съдът върна на работа, ме съди за клевета, защото твърдя, че е крадено от пътищата.

          И конкретно – от пътя, на който загина детето ми.

          Това е върхът на цинизма и наглостта.

          Делото беше „сглобено“.

          За дни.

          Мина светкавично през съдия, стигна дори до ВКС, където беше определена подсъдност със скорост, за която обикновеният човек може само да мечтае.

          Бях призован в понеделник за вторник.

          Сияна още чака за справедливост.

          А Иванка мина всички инстанции, за да бъде върната на работа. За 90 дни.

          След това започна и дело срещу мен.

          И отново – за дни вече ме съдят.

          Държава, в която вместо да търси отговорност за разбитите, опасни и смъртоносни пътища, служител на институцията съди родител, загубил детето си, защото „уронвал престижа ѝ“.

          Питам ви всички:

          Според вас крадено ли е от пътищата в България?

          Доволни ли сте от състоянието на пътищата, по които всеки ден возим децата си?

          Чувствате ли се в безопасност, когато шофирате?

          Аз отговор имам. Платих го с живота на детето си, но все пак ви питам?!

          Няма да мълча.

          Няма да се уплаша от дела, заплахи и натиск.

          Ще говоря, докато има пътища-убийци и хора, които вместо да носят отговорност, търсят как да запушат устата на жертвите.

          Ако истината е „клевета“, значи проблемът не е в думите ми, а в системата.

          Явно затова хората ме спират и искат да вляза в политиката.

          Някой трябва да я разбие тази система“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Кольо Парамов става кандидат-депутат от „Величие“ и определи парламента като „пародия“

          Екип Евроком -
          Финансистът и политически анализатор Кольо Парамов обяви ексклузивното си намерение да се върне в активната политика като част от партия „Величие“. Новината бе съобщена...
          Общество

          Слави Несторов: Всеки от разделилите се родители вече има шанс да е част от живота на детето си

          Златина Петкова -
          "Всеки от разделилите се родители вече има шанс да е част от живота на детето си." Това каза основателят на фондация "За споделено родителство" Слави...
          Политика

          Проф. Р. Дечева: Липсва функционално време скенерите да бъдат въведени за изборите

          Росица Николаева -
          "Ако бъдат променени условията, както са заложени, нямаме работещ Изборен кодекс за идващите избори". Това заяви пред БНР проф. Румяна Дечева, изборен експерт, като уточни,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions