Бащата на Сияна: Ако истината е „клевета“, значи проблемът не е в думите ми, а в системата

Бащата на убитата на пътя Сияна – Николай Попов коментира делото, което му е заведено за клевета от служителка на АПИ. В поста той пише:

„Служителката на АПИ Иванка от Плевен, която съдът върна на работа, ме съди за клевета, защото твърдя, че е крадено от пътищата.

И конкретно – от пътя, на който загина детето ми.

Това е върхът на цинизма и наглостта.

Делото беше „сглобено“.

За дни.

Мина светкавично през съдия, стигна дори до ВКС, където беше определена подсъдност със скорост, за която обикновеният човек може само да мечтае.

Бях призован в понеделник за вторник.

Сияна още чака за справедливост.

А Иванка мина всички инстанции, за да бъде върната на работа. За 90 дни.

След това започна и дело срещу мен.

И отново – за дни вече ме съдят.

Държава, в която вместо да търси отговорност за разбитите, опасни и смъртоносни пътища, служител на институцията съди родител, загубил детето си, защото „уронвал престижа ѝ“.

Питам ви всички:

Според вас крадено ли е от пътищата в България?

Доволни ли сте от състоянието на пътищата, по които всеки ден возим децата си?

Чувствате ли се в безопасност, когато шофирате?

Аз отговор имам. Платих го с живота на детето си, но все пак ви питам?!

Няма да мълча.

Няма да се уплаша от дела, заплахи и натиск.

Ще говоря, докато има пътища-убийци и хора, които вместо да носят отговорност, търсят как да запушат устата на жертвите.

Ако истината е „клевета“, значи проблемът не е в думите ми, а в системата.

Явно затова хората ме спират и искат да вляза в политиката.

Някой трябва да я разбие тази система“.