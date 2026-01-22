Бащата на Сияна: Ако истината е „клевета“, значи проблемът не е в думите ми, а в системата

Бащата на убитата на пътя Сияна – Николай Попов коментира делото, което му е заведено за клевета от служителка на АПИ. В поста той пише:
„Служителката на АПИ Иванка от Плевен, която съдът върна на работа, ме съди за клевета, защото твърдя, че е крадено от пътищата.
И конкретно – от пътя, на който загина детето ми.
Това е върхът на цинизма и наглостта.
Делото беше „сглобено“.
За дни.
Мина светкавично през съдия, стигна дори до ВКС, където беше определена подсъдност със скорост, за която обикновеният човек може само да мечтае.
Бях призован в понеделник за вторник.
Сияна още чака за справедливост.
А Иванка мина всички инстанции, за да бъде върната на работа. За 90 дни.
След това започна и дело срещу мен.
И отново – за дни вече ме съдят.
Държава, в която вместо да търси отговорност за разбитите, опасни и смъртоносни пътища, служител на институцията съди родител, загубил детето си, защото „уронвал престижа ѝ“.
Питам ви всички:
Според вас крадено ли е от пътищата в България?
Доволни ли сте от състоянието на пътищата, по които всеки ден возим децата си?
Чувствате ли се в безопасност, когато шофирате?
Аз отговор имам. Платих го с живота на детето си, но все пак ви питам?!
Няма да мълча.
Няма да се уплаша от дела, заплахи и натиск.
Ще говоря, докато има пътища-убийци и хора, които вместо да носят отговорност, търсят как да запушат устата на жертвите.
Ако истината е „клевета“, значи проблемът не е в думите ми, а в системата.
Явно затова хората ме спират и искат да вляза в политиката.
Някой трябва да я разбие тази система“.