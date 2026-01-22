НА ЖИВО
          Байерн с рутинна победа

          Дубъл от Кейн, Ким с червен картон

          22 януари 2026 | 00:09
          Байерн Мюнхен спечели с рутинното 2:0 домакинството си на Юнион Сен-Жилоа в седми кръг от основната фаза на Шампионска лига. Двата гола на Хари Кейн се оказаха достатъчни за германците, които вече са сигурни за промоция директно към осминафиналите. Байерн има 18 точки на второ място в генералното класиране, белгийският шампион е с 6 точки и минимални шансове за елиминации.

          Баварците започнаха доста активно, като Хари Кейн рано-рано пропиля шанс, спрян от вратаря на белгийците. В следващите 20-30 минути не се случи почти нищо интересно на терена. Белгийският шампион почти не допусна ситуации пред собствената си врата. След половин час игра дори на Мануел Нойер му се наложи да се намеси при удар с глава на Промис Дейвид.

          След почивката Байерн вдигна оборотите и бързо поведе. В 52-ата Майкъл Олисе центрира от корнер, а таранът Хари Кейн, останал непокрит, с глава успя да открие резултата.

          Три минути по-късно Байерн отбеляза и втори гол, като той също бе дело на Кейн. Английският централен нападател се разписа от дузпа, преди която самият той бе потърпевш.

          Баварският колос собственоръчно върна Юнион Сен-Жилоа в мача. Ким Мин-дже си изкара втори жълт картон и остави своите с 10 души на терена.

