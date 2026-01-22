НА ЖИВО
          България

          Божанков се прави на шеф на парламента, повече от час продължава почивката. Дали ще има заседание?

          22 януари 2026 | 11:10 940
          Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков седна на председателския стол в НС и натисна звънеца. Това се случи, докато тече „десетминутната почивка“ на парламента, която продължава вече над един час.

          Наложи се квестор да помоли учтиво Божанков да напусне трибуната на НС и да не влиза в „ролята“ на Рая Назарян. Междувременно в НС цари пълно затишие. Това се случва след като тази сутрин нямаше кворум и народните избраници не успяха да започнат обсъждането на промените в ИК, с които се въвеждат сканиращите машини за следващите предсрочни парламентарни избори. Д-р Костадин Ангелов даде 10-минутна почивка.

          НС започна със скандал! Опозицията вика „Оставка“, дадоха 10 минути почивка НС започна със скандал! Опозицията вика „Оставка“, дадоха 10 минути почивка

          Преди минути пред журналистите излезе ген. Атанас Атанасов от ПП-ДБ и съобщи, че според правилника, ако почивката на депутатите надскочи един час, което всъщност се случва, трябва да се прекрати заседанието.

          След като минаха близо час и 20 минути, д-р Костадин Ангелов влезе в залата и обясни, че възобновява заседанието. След това пристъпи към режим на регистрация, за да се провери дали има кворум. Оказа се, че са регистрирани само 116 народни представители. Затова даде още 30 минути почивка.

          Очаквайте подробности за заседанието в сайта на Евроком.

