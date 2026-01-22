НА ЖИВО
          Бразилец се върна в Локо (Пд), кара проби

          Лукас Салинас има 71 мача за "смърфовете"

          22 януари 2026 | 14:49 70
          Опитният бразилски полузащитник Лукас Салинас се присъедини към лагера на Локомотив (Пловдив) в Белек. 30-годишният халф ще изкара проби и ще опита да си заслужи договор.

          Салинас е носител на Купата и Суперкупата на България с „черно-белите“. Той има общо 71 мача за Локомотив, в които е отбелязал 6 попадения.

