Бразилец се върна в Локо (Пд), кара проби

Опитният бразилски полузащитник Лукас Салинас се присъедини към лагера на Локомотив (Пловдив) в Белек. 30-годишният халф ще изкара проби и ще опита да си заслужи договор.

Салинас е носител на Купата и Суперкупата на България с „черно-белите“. Той има общо 71 мача за Локомотив, в които е отбелязал 6 попадения.