НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Бразилия се разбра с Карло Анчелоти за нов договор

          Двете страни вече имат устно споразумение, като се очаква новият договор да бъде подписан през февруари

          22 януари 2026 | 22:51 140
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бразилската футболна конфедерация (CBF) и Карло Анчелоти са постигнали споразумение за подписването на нов договор от италианския специалист, който ще остане начело на Селесао до Световното през 2030 г., пише изданието “Ge Globo”.

          - Реклама -

          Двете страни вече имат устно споразумение, като се очаква новият договор да бъде подписан през февруари.

          Италианецът се завърна в Рио де Жанейро, след като прекара празниците в края на 2025 г. в Италия, а очакванията са новият договор да бъде подписан през първите седмици на февруари, като по този начин ще се гарантира още един цикъл начело на Бразилия.

          Преговорите за продължаването на контракта на Анчелоти започнаха през октомври и напреднаха към края на годината, след като Карлето одобри условията, посочени от CBF. Със споразумението между страните, формализирането на новия договор зависи само от бюрократични въпроси и вече се обсъжда в правния отдел по отношение на клаузите и детайлите.

          Анчелоти вече има най-високата заплата сред треньорите на националните отбори в света – около 10 милиона евро годишно (63,4 милиона бразилски реала), а удължаването ще бъде при подобни условия, с корекции на бонусите за постигнати резултати. Настоящият договор включва и бонус от 5 милиона евро (31,7 милиона бразилски реала), ако Бразилия спечели шестата си титла на Световното първенство през 2026 г.

          През 2030 г. Световното първенство ще се проведе в Испания Португалия и Мароко, с допълнителни мачове в Аржентина, Уругвай и Парагвай в чест на стогодишнината на турнира.

          Бразилската футболна конфедерация (CBF) и Карло Анчелоти са постигнали споразумение за подписването на нов договор от италианския специалист, който ще остане начело на Селесао до Световното през 2030 г., пише изданието “Ge Globo”.

          - Реклама -

          Двете страни вече имат устно споразумение, като се очаква новият договор да бъде подписан през февруари.

          Италианецът се завърна в Рио де Жанейро, след като прекара празниците в края на 2025 г. в Италия, а очакванията са новият договор да бъде подписан през първите седмици на февруари, като по този начин ще се гарантира още един цикъл начело на Бразилия.

          Преговорите за продължаването на контракта на Анчелоти започнаха през октомври и напреднаха към края на годината, след като Карлето одобри условията, посочени от CBF. Със споразумението между страните, формализирането на новия договор зависи само от бюрократични въпроси и вече се обсъжда в правния отдел по отношение на клаузите и детайлите.

          Анчелоти вече има най-високата заплата сред треньорите на националните отбори в света – около 10 милиона евро годишно (63,4 милиона бразилски реала), а удължаването ще бъде при подобни условия, с корекции на бонусите за постигнати резултати. Настоящият договор включва и бонус от 5 милиона евро (31,7 милиона бразилски реала), ако Бразилия спечели шестата си титла на Световното първенство през 2026 г.

          През 2030 г. Световното първенство ще се проведе в Испания Португалия и Мароко, с допълнителни мачове в Аржентина, Уругвай и Парагвай в чест на стогодишнината на турнира.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Дерек Чисора и Дионтей Уайлдър влизат в титаничен сблъсък на 4 април в Лондон

          Станимир Бакалов -
          Дерек Чисора и Дионтей Уайлдър официално ще се изправят един срещу друг в зрелищен сблъсък в тежка категория. И двамата бойци вече са подписали...
          Спорт

          Четири отбора си гарантираха място в топ 8 на Лига Европа

          Станимир Бакалов -
          Астън Вила спечели с 1:0 гостуването на Фенербахче от седмия кръг на Лига Европа. По този начин бирмингамският отбор си гарантира място в топ...
          Спорт

          Десподов и ПАОК се справиха с Бетис

          Станимир Бакалов -
          ПАОК победи Бетис с 2:0 като домакин в двубой от 7-ия кръг на основната фаза в Лига Европа! С този успех, дошъл с голове...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions