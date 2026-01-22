Бразилия се разбра с Карло Анчелоти за нов договор

Бразилската футболна конфедерация (CBF) и Карло Анчелоти са постигнали споразумение за подписването на нов договор от италианския специалист, който ще остане начело на Селесао до Световното през 2030 г., пише изданието “Ge Globo”.

- Реклама -

Двете страни вече имат устно споразумение, като се очаква новият договор да бъде подписан през февруари.

Италианецът се завърна в Рио де Жанейро, след като прекара празниците в края на 2025 г. в Италия, а очакванията са новият договор да бъде подписан през първите седмици на февруари, като по този начин ще се гарантира още един цикъл начело на Бразилия.

Преговорите за продължаването на контракта на Анчелоти започнаха през октомври и напреднаха към края на годината, след като Карлето одобри условията, посочени от CBF. Със споразумението между страните, формализирането на новия договор зависи само от бюрократични въпроси и вече се обсъжда в правния отдел по отношение на клаузите и детайлите.

Анчелоти вече има най-високата заплата сред треньорите на националните отбори в света – около 10 милиона евро годишно (63,4 милиона бразилски реала), а удължаването ще бъде при подобни условия, с корекции на бонусите за постигнати резултати. Настоящият договор включва и бонус от 5 милиона евро (31,7 милиона бразилски реала), ако Бразилия спечели шестата си титла на Световното първенство през 2026 г.

През 2030 г. Световното първенство ще се проведе в Испания Португалия и Мароко, с допълнителни мачове в Аржентина, Уругвай и Парагвай в чест на стогодишнината на турнира.