Британският парламент гласува за забрана на социалните мрежи за лица под 16 години

Горната камара на британския парламент гласува „за“ забрана за използването на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст. Този ход засили натиска върху правителството да последва подобна забрана, приета в Австралия, предаде АФП.

На 19 януари премиерът Киър Стармър заяви, че не изключва нито една възможност и пое ангажимент за действия за защита на децата, но правителството му иска да изчака резултатите от обществена консултация, планирана за това лято, преди да пристъпи към законодателни мерки.

Призивите Обединеното кралство да последва примера на Австралия, където от 10 декември социалните мрежи са забранени за лица под 16 години, се засилиха както от страна на опозицията, така и в рамките на управляващата Лейбъристка партия.

Поправката, внесена от опозиционния консервативен депутат Джон Наш, беше приета в Камарата на лордовете с 261 гласа „за“ срещу 150 „против“ и беше съвместно подкрепена от лорд от Лейбъристката партия и лорд от Либералдемократическата партия.

„Тази вечер лордовете поставиха бъдещето на нашите деца на първо място“, заяви Наш. „Това гласуване поставя началото на процес за спиране на катастрофалните вреди, които социалните мрежи нанасят на едно поколение“.

Преди гласуването от „Даунинг стрийт“ съобщиха, че правителството няма да приеме поправката, която сега предстои да бъде разгледана от контролираната от лейбъристите долна камара — Камарата на общините. Повече от 60 депутати от Лейбъристката партия са призовали Стармър да подкрепи забраната.

Обществени личности, включително актьорът Хю Грант, също призоваха правителството да подкрепи предложението, като заявиха, че родителите сами не могат да противодействат на вредите от социалните мрежи.

Някои организации за защита на децата обаче предупреждават, че подобна забрана може да създаде фалшиво усещане за сигурност.

Проучване на YouGov от децември показа, че 74% от британците подкрепят забраната. Законът за онлайн безопасност изисква прилагането на сигурна проверка на възрастта за достъп до вредно съдържание.