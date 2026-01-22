Четири отбора си гарантираха място в топ 8 на Лига Европа

Астън Вила спечели с 1:0 гостуването на Фенербахче от седмия кръг на Лига Европа. По този начин бирмингамският отбор си гарантира място в топ 8 и ще се бори до последно за място в първия кръг.
Единственият гол в двубоя реализира Джейдън Санчо в 25-ата минута.
Исмаел Юксек си отбеляза автогол в 65-ата минута, но след намесата на ВАР попадението не беше зачетено заради засада.
Астън Вила събра актив от 18 точки, докато Фенербахче е шестнадесети с 11 точки.
Олимпик Лион спечели също с минималното 1:0 при гостуването на Йънг Бойс.
Единственият гол реализира Мейтланд-Найлс в 45-ата минута.
Санчес вкара гол за Йънг Бойс в 61-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада.
Лион е първи в класирането с 18 точки и по-добра голова разлика.
Фрайбург се наложи с 1:0 при домакинството на Макаби Тел Авив.
Победният гол за германския тим реализира Матанович в 82-ата минута.
Фрайбург е трети със 17 точки.
Мидтиланд изпусна в последния момент победата при гостуването на Бран, а срещата завърши 3:3. Норвежкият тим стигна до изравнителния гол от дузпа в десетата минута на добавеното време на двубоя.
Мидтиланд е четвърти с 16 точки.
