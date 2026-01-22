НА ЖИВО
          Четири отбора си гарантираха място в топ 8 на Лига Европа

          Астън Вила спечели с 1:0 гостуването на Фенербахче

          22 януари 2026 | 21:52
          Астън Вила спечели с 1:0 гостуването на Фенербахче от седмия кръг на Лига Европа. По този начин бирмингамският отбор си гарантира място в топ 8 и ще се бори до последно за място в първия кръг.

          Единственият гол в двубоя реализира Джейдън Санчо в 25-ата минута.

          Исмаел Юксек си отбеляза автогол в 65-ата минута, но след намесата на ВАР попадението не беше зачетено заради засада.

          Астън Вила събра актив от 18 точки, докато Фенербахче е шестнадесети с 11 точки.

          Олимпик Лион спечели също с минималното 1:0 при гостуването на Йънг Бойс.

          Единственият гол реализира Мейтланд-Найлс в 45-ата минута.

          Санчес вкара гол за Йънг Бойс в 61-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада.

          Лион е първи в класирането с 18 точки и по-добра голова разлика.

          Фрайбург се наложи с 1:0 при домакинството на Макаби Тел Авив.

          Победният гол за германския тим реализира Матанович в 82-ата минута.

          Фрайбург е трети със 17 точки.

          Мидтиланд изпусна в последния момент победата при гостуването на Бран, а срещата завърши 3:3. Норвежкият тим стигна до изравнителния гол от дузпа в десетата минута на добавеното време на двубоя.

          Мидтиланд е четвърти с 16 точки.

