Четири отбора си гарантираха място в топ 8 на Лига Европа

Астън Вила спечели с 1:0 гостуването на Фенербахче от седмия кръг на Лига Европа. По този начин бирмингамският отбор си гарантира място в топ 8 и ще се бори до последно за място в първия кръг.

Единственият гол в двубоя реализира Джейдън Санчо в 25-ата минута.

Исмаел Юксек си отбеляза автогол в 65-ата минута, но след намесата на ВАР попадението не беше зачетено заради засада.

Астън Вила събра актив от 18 точки, докато Фенербахче е шестнадесети с 11 точки.

Олимпик Лион спечели също с минималното 1:0 при гостуването на Йънг Бойс.

Единственият гол реализира Мейтланд-Найлс в 45-ата минута.

Санчес вкара гол за Йънг Бойс в 61-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада.

Лион е първи в класирането с 18 точки и по-добра голова разлика.

Фрайбург се наложи с 1:0 при домакинството на Макаби Тел Авив.

Победният гол за германския тим реализира Матанович в 82-ата минута.

Фрайбург е трети със 17 точки.

Мидтиланд изпусна в последния момент победата при гостуването на Бран, а срещата завърши 3:3. Норвежкият тим стигна до изравнителния гол от дузпа в десетата минута на добавеното време на двубоя.

Мидтиланд е четвърти с 16 точки.