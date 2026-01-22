НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ЦИК тегли жребия за номерата в бюлетината за частичните избори за кметове на 23 януари

          22 януари 2026 | 12:54 50
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщи, че на 23 януари 2026 г. (петък) ще бъде определен редът на представяне на политическите формации в изборните книжа. Точно в 10:30 часа ще започне процедурата по теглене на жребия, който ще разпредели поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани за участие в предстоящия вот.

          - Реклама -

          Процедурата касае частичните избори за кметове, които са насрочени за следващия месец – на 22 февруари 2026 г. Събитието ще се проведе в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър І“ № 1, в зала № 42 на етаж мецанин.

          От комисията уточняват, че процесът ще бъде публичен. На тегленето имат право да присъстват упълномощени представители на регистрираните партии и коалиции, както и журналисти от средствата за масово осведомяване.

          За да се гарантира пълна прозрачност за гражданите и заинтересованите страни, процедурата ще бъде излъчвана директно на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия.

          Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщи, че на 23 януари 2026 г. (петък) ще бъде определен редът на представяне на политическите формации в изборните книжа. Точно в 10:30 часа ще започне процедурата по теглене на жребия, който ще разпредели поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани за участие в предстоящия вот.

          - Реклама -

          Процедурата касае частичните избори за кметове, които са насрочени за следващия месец – на 22 февруари 2026 г. Събитието ще се проведе в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър І“ № 1, в зала № 42 на етаж мецанин.

          От комисията уточняват, че процесът ще бъде публичен. На тегленето имат право да присъстват упълномощени представители на регистрираните партии и коалиции, както и журналисти от средствата за масово осведомяване.

          За да се гарантира пълна прозрачност за гражданите и заинтересованите страни, процедурата ще бъде излъчвана директно на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Ние бяхме лъжици“ – депутатът от ГЕРБ Бранимир Балчев с признание защо партията не е реагирала на машинния вот през 2021 г.

          Екип Евроком -
          Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балчев изрази сериозни съмнения относно сигурността на настоящите машини за гласуване, твърдейки, че те подлежат на манипулация. В интервю пред...
          Крими

          Възрастна жена изгуби спестяванията си в телефонна измама в Перник

          Росица Николаева -
          Възрастна жена от Перник е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията пред БНР. Мъж, представил се за полицейски служител се обадил на телефона...
          България

          Атанас Атанасов: Изборният кодекс не трябва да се променя в „12 без 5“, БСП бойкотира гласуването (видео)

          Екип Евроком -
          Депутатите от парламентарната група на БСП предприеха категоричен ход, като отказаха да се регистрират в пленарната зала по време на обсъждането на промените в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions