Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщи, че на 23 януари 2026 г. (петък) ще бъде определен редът на представяне на политическите формации в изборните книжа. Точно в 10:30 часа ще започне процедурата по теглене на жребия, който ще разпредели поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани за участие в предстоящия вот.
Процедурата касае частичните избори за кметове, които са насрочени за следващия месец – на 22 февруари 2026 г. Събитието ще се проведе в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър І“ № 1, в зала № 42 на етаж мецанин.
От комисията уточняват, че процесът ще бъде публичен. На тегленето имат право да присъстват упълномощени представители на регистрираните партии и коалиции, както и журналисти от средствата за масово осведомяване.
За да се гарантира пълна прозрачност за гражданите и заинтересованите страни, процедурата ще бъде излъчвана директно на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия.
