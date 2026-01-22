НА ЖИВО
          Цветя, емоции и аплодисменти на представянето на книгата на Оля Ал-Ахмед „Цвете от куршум“

          22 януари 2026 | 15:44
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Международният журналист Оля Ал-Ахмед представи по оригинален и задушевен начин стихосбирката си „Цвете от куршуми“. Залата на столичния клуб „Перото“ се оказа тясна за приятелите и близките на Оля. Тя реши да прочете част от стиховете си под съпровода на арфа. И в замяна получи цветя, благодарности и аплодисменти. Това направи творческата атмосфера още по-емоционална, съкровена и неподправена. По повод събитието, поетесата написа във Фейсбук:

          „Поезия и арфа в Литературен клуб „Перото“

          Под нежните звуци на арфата, Оля Ал-Ахмед представи новата си книга „Цвете от куршуми“. В поетично-музикалния спектакъл участва д-р Кохар Андонян Kohi Andonyan – знаково име, преподавател и носител на „Кристална лира” 2025.🪉

          В стихосбирката Оля Ал-Ахмед е събрала творби писани в продължение на тринадесет години. Илюстрациите са на сина й Джозеф и на майка ѝ – поетесата Ваня Петкова, която също е художник.

          Оля Aл-Aхмед е журналист, поет и преводач от руски и арабски език. Aвтор е на статии, пътеписи, репортажи, политически анализи и интервюта.

