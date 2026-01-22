Датският външен министър: Тръмп изпраща положителни сигнали за Гренландия

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил положителни сигнали, като е заявил, че няма да използва военна сила, за да завземе Гренландия.
По-рано на 21 януариТръмп заяви, че е постигнал рамка за споразумение относно Гренландия — територия, за която преди това беше заплашил, че ще отнеме от Дания — и че се отказва от заплахата си за налагане на мита срещу европейските съюзници. Това се случи след среща с Рюте по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.
