Датският външен министър: Тръмп изпраща положителни сигнали за Гренландия

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил положителни сигнали, като е заявил, че няма да използва военна сила, за да завземе Гренландия.

„Тръмп каза, че ще постави на пауза търговската война, каза: „Няма да атакувам Гренландия" — това са положителни послания", заяви Расмусен пред датската обществена телевизия DR. По думите му американският президент „също е провел добър разговор с генералния секретар на НАТО (Марк Рюте)", без да навлиза в подробности.

По-рано на 21 януари Тръмп заяви, че е постигнал рамка за споразумение относно Гренландия — територия, за която преди това беше заплашил, че ще отнеме от Дания — и че се отказва от заплахата си за налагане на мита срещу европейските съюзници. Това се случи след среща с Рюте по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.