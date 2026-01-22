НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          ДБ: Желязков застана до Орбан и тоталитарни режими!

          22 януари 2026 | 14:33 600
          Снимка: БГНЕС
          „Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към съвета за мир на Тръмп. Това е грешно, неадекватно и опасно действие на правителството, което вече е загубило легитимност да взима решения“ – това заяви на брифинг в партийната централа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

          „Това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където да се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан – единственият представител на европейска държава там, е много тревожно. Останалите държави са Беларус и такива с тоталитарни режими. България не бива да има място там, особено преди това да бъде обсъдено и да бъде взета обща позиция на ЕС“, категоричен е Божанов.

