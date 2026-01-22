ДБ: Желязков застана до Орбан и тоталитарни режими!

„Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към съвета за мир на Тръмп. Това е грешно, неадекватно и опасно действие на правителството, което вече е загубило легитимност да взима решения“ – това заяви на брифинг в партийната централа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
„Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към съвета за мир на Тръмп. Това е грешно, неадекватно и опасно действие на правителството, което вече е загубило легитимност да взима решения“ – това заяви на брифинг в партийната централа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.