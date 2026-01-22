Ден на траур в община Левски след трагичната катастрофа при която загинаха баща и дъщеря

Община Левски обяви ден на траур на 22 януари след трагичната катастрофа, при която загинаха баща и дъщеря. Инцидентът се случи в събота край Ловеч, когато кола се сблъска с камион. След сблъсъка шофьорът на тежкотоварния автомобил избяга от местопроизшествието. Освен двамата загинали, пострадали са двегодишно дете и неговата баба, които са ранени.

