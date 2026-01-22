Деница Сачева: Правителството ще поиска ратификация от НС на присъединяването ни към Съвета за мир 

22 януари 2026 | 15:51
Вчера е имало заседание, на което е даден мандат на премиера в оставка Росен Желязков да се присъедини днес към Съвета за мир.
След като е извършен днес актът на присъединяване, следващата седмица ще има и искане от страна на правителството за ратификация от Народното събрание.
Това заяви пред журналисти в парламента заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, предаде репортер на БГНЕС.
„Нито можем да променим датата на поканата, нито можем да променим датата, в която се провежда тази инициатива. Мисля, че друг политик се концентрираше толкова много върху датите, ние се концентрираме върху съдържанието„, каза Сачева.
