          Дерек Чисора и Дионтей Уайлдър влизат в титаничен сблъсък на 4 април в Лондон

          22 януари 2026 | 23:24
          Дерек Чисора и Дионтей Уайлдър официално ще се изправят един срещу друг в зрелищен сблъсък в тежка категория. И двамата бойци вече са подписали договорите за мача.

          Голямата битка в Лондон

          Съперниците ще се срещнат на 4 април в Лондон в мач с огромен залог. Победителят ще излезе на преден план с възможността да предизвика световния шампион Олександър Усик по-късно през годината. Очаква се събитието да се проведе през великденския уикенд.

          Британският шампион в полутежка категория Видал Райли, изгряваща сила в дивизията, е предвиден да участва в подгряващата карта като едно от основните събития. Звездата в полусредна категория Харлем Юбанк, братовчед на Крис Юбанк-младши, също се очаква да се появи на една от най-големите галавечери на годината. Промоутъри на събитието са Кале и Нисе Зауерланд, но се отбелязва, че Чисора има промоционални задължения към Queensberry и всички страни са уведомени за това.

          Сблъсък на двама легендарни бойци

          Чисора се превърна в един от най-обичаните британски бойци на своето поколение и е споделял ринга с най-добрите в тежка категория, включително Виталий Кличко, Тайсън Фюри и Усик. В лицето на Уайлдър, известен като „Бронзовия бомбардировач“, той се изправя срещу един от най-разрушителните нокаутьори, които спортът някога е виждал. Американецът държеше титлата на WBC в тежка категория в продължение на пет години, преди да я загуби от Фюри в реванша им през 2021 г.

          Интересното е, че и за двамата ветерани това ще бъде 50-ият им професионален двубой, когато разменят удари в британската столица.

          Реакцията на Тайсън Фюри

          Тайсън Фюри, който планира собственото си завръщане, реагира на новината за битката по-рано тази седмица. Той сподели мнението си за предстоящия сблъсък: “Току-що видях, че [Дерек] Чисора и Дионтей Уайлдър ще правят мач. Бил съм се и с двамата, всъщност три пъти, и мисля, че това е много добър двубой. Но в този мач ще заложа на моето момче Дел Бой, „War Chisora“, за победа с нокаут.”

          Фюри дори насърчи 42-годишния ветеран с възгласи „It’s coming home“ и добави: “Трябва да има и пояс в залог, така че една от вас, санкциониращи организации – тук имате двама легендарни бойци. Световен шампион с 10 защити на титлата от САЩ и абсолютен войн от Обединеното кралство, който се е бил с всички, никога не е избягвал никого и би бил добър боец в тежка категория във всяка ера – Дерек Чисора.”

          

