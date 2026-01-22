НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Десподов и ПАОК се справиха с Бетис

          С този успех, дошъл с голове на Андрия Живкович и Йоргос Якумакис от дузпа, гърците с Кирил Десподов в състава си събраха 12 точки и се изкачиха до 11-о място

          22 януари 2026 | 21:48 100
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ПАОК победи Бетис с 2:0 като домакин в двубой от 7-ия кръг на основната фаза в Лига Европа! С този успех, дошъл с голове на Андрия Живкович и Йоргос Якумакис от дузпа, гърците с Кирил Десподов в състава си събраха 12 точки и се изкачиха до 11-о място в общото класиране на Лига Европа. “Лос вердиланкос” пък остават с 2 точки повече на 6-а позиция. 

          - Реклама -

          На “Тумба” в Солун вратарят на домакините Антонис Цифтсис спаси изстрел на Айтор Руйбал в 30-ата минута.  

          ПАОК поведе в резултата в 67-ата минута, когато Йоргос Якумакис центрира добре в наказателното поле и Андрия Живкович засече с глава, пращайки топката в мрежата за 1:0! 

          Шест минути след това Якумакис също се разписа, но голът му е бе зачетен заради засада. 

          В 83-ата минута Кирил Десподов се появи в игра, заменяйки Тайсон, а минута след това ПАОК получи дузпа за нарушение на Пау Лопес!  

          Зад топката застана Якумакис, който хладнокръвно прати топката в долния ляв ъгъл и подпечата успеха за гръцкия тим! 

          ПАОК победи Бетис с 2:0 като домакин в двубой от 7-ия кръг на основната фаза в Лига Европа! С този успех, дошъл с голове на Андрия Живкович и Йоргос Якумакис от дузпа, гърците с Кирил Десподов в състава си събраха 12 точки и се изкачиха до 11-о място в общото класиране на Лига Европа. “Лос вердиланкос” пък остават с 2 точки повече на 6-а позиция. 

          - Реклама -

          На “Тумба” в Солун вратарят на домакините Антонис Цифтсис спаси изстрел на Айтор Руйбал в 30-ата минута.  

          ПАОК поведе в резултата в 67-ата минута, когато Йоргос Якумакис центрира добре в наказателното поле и Андрия Живкович засече с глава, пращайки топката в мрежата за 1:0! 

          Шест минути след това Якумакис също се разписа, но голът му е бе зачетен заради засада. 

          В 83-ата минута Кирил Десподов се появи в игра, заменяйки Тайсон, а минута след това ПАОК получи дузпа за нарушение на Пау Лопес!  

          Зад топката застана Якумакис, който хладнокръвно прати топката в долния ляв ъгъл и подпечата успеха за гръцкия тим! 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Четири отбора си гарантираха място в топ 8 на Лига Европа

          Станимир Бакалов -
          Астън Вила спечели с 1:0 гостуването на Фенербахче от седмия кръг на Лига Европа. По този начин бирмингамският отбор си гарантира място в топ...
          Спорт

          Промяна в плановете на ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Промяна настъпи в програмата на ЦСКА по време на зимния лагер в Турция. Заради влошените метеорологични условия в района на Белек и корекция в...
          Други

          Ивет Лалова с официална позиция

          Станимир Бакалов -
          Ивет Лалова-Колио излезе с официална позиция относно информацията, че тя е уличена в употреба на допинг. Новината идва след повторен анализ на проба, дадена...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions