Десподов и ПАОК се справиха с Бетис

ПАОК победи Бетис с 2:0 като домакин в двубой от 7-ия кръг на основната фаза в Лига Европа! С този успех, дошъл с голове на Андрия Живкович и Йоргос Якумакис от дузпа, гърците с Кирил Десподов в състава си събраха 12 точки и се изкачиха до 11-о място в общото класиране на Лига Европа. “Лос вердиланкос” пък остават с 2 точки повече на 6-а позиция.

На “Тумба” в Солун вратарят на домакините Антонис Цифтсис спаси изстрел на Айтор Руйбал в 30-ата минута.

ПАОК поведе в резултата в 67-ата минута, когато Йоргос Якумакис центрира добре в наказателното поле и Андрия Живкович засече с глава, пращайки топката в мрежата за 1:0!

Шест минути след това Якумакис също се разписа, но голът му е бе зачетен заради засада.

В 83-ата минута Кирил Десподов се появи в игра, заменяйки Тайсон, а минута след това ПАОК получи дузпа за нарушение на Пау Лопес!

Зад топката застана Якумакис, който хладнокръвно прати топката в долния ляв ъгъл и подпечата успеха за гръцкия тим!