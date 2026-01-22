НА ЖИВО
          Общество

          Днес празнуват Анастас и Анастасия: Паметта на светите мъченици и апостоли

          22 януари 2026 | 08:17 80
          На 22 януари православната църква отбелязва паметта на Св. апостол Тимотей, Преподобномъченик Анастасий Перски, Свети свещеномъченик Петър, епископ Български, и Свети мъченик Сионий Български.

          Свети апостол Тимотей, един от първите ученици на апостол Павел и епископ на град Ефес, е роден в Листра, Мала Азия, в семейство на еврейка и езичник. След поканата на апостол Павел към християнството, Тимотей пътувал с него, разпространявайки християнската вяра в Мала Азия, Гърция и Рим. През 97 г. той бил убит по време на езически празници, след като изобличил идолопоклонниците.

          Преподобномъченик Анастасий Перски, роден в Персия, приел християнството по време на походите си и по-късно се посветил на монашеството в Йерусалим. През 628 г. той бил убит заради вярата си, заедно със 70 свои сподвижници.

          Днес имен ден празнуват всички с имената Анастас, Анастасия и техните производни.

