„Добра среща“: Тръмп и Зеленски приключиха бързо в Давос

Преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Давос продължиха по-малко от час, съобщава Страна.ua. Според информацията след срещата не е планирана пресконференция.

Тръмп определи срещата като „добра“ и заяви, че обсъждането на мирния процес ще продължи. По време на срещата той подчерта необходимостта войната, водена от Русия срещу Украйна, да приключи. „Тази война трябва да приключи“, заяви Тръмп в отговор на въпрос какво е посланието му към руския президент Владимир Путин, който ще се срещне с американските пратеници в Москва. Тръмп добави, че ще бъде интересно да се види какъв ще бъде резултатът от разговора със Зеленски.