Доминантен Яник Синер с пореден триумф

22 януари 2026 | 13:20
17
Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем, след като победи убедително австралиеца Джеймс Дъкуорт с 6-1, 6-4, 6-2. Италианецът не допусна нито един пробив и реализира 18 аса и 31 печеливши удара.
Следващият съперник на Синер ще бъде американеца Елиът Спицири, който във втория кръг изнесе петсетова битка срещу китайския плувец Ибин Ву и се наложи с 6:4, 6:4, 6:7(4), 4:6, 6:3.
Напред в турнира продължава и бившият шампион Стан Вавринка. 40-годишният швейцарец постигна драматична победа над 21-годишния французин Артюр Жеа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3), записвайки своята 31-ва петсетова победа в турнирите от Големия шлем.
Чехът Томаш Махач, който започна турнира с победа над българина Григор Димитров, продължава напред след успех над сънародника си Стефанос Циципас с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5). Махач успя да преодолее 24 аса и 64 печеливши удара на Циципас и ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Музети в следващия кръг.
