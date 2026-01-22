Доминантен Яник Синер с пореден триумф

Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем, след като победи убедително австралиеца Джеймс Дъкуорт с 6-1, 6-4, 6-2. Италианецът не допусна нито един пробив и реализира 18 аса и 31 печеливши удара.

Следващият съперник на Синер ще бъде американеца Елиът Спицири, който във втория кръг изнесе петсетова битка срещу китайския плувец Ибин Ву и се наложи с 6:4, 6:4, 6:7(4), 4:6, 6:3.

Напред в турнира продължава и бившият шампион Стан Вавринка. 40-годишният швейцарец постигна драматична победа над 21-годишния французин Артюр Жеа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3), записвайки своята 31-ва петсетова победа в турнирите от Големия шлем.

Чехът Томаш Махач, който започна турнира с победа над българина Григор Димитров, продължава напред след успех над сънародника си Стефанос Циципас с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5). Махач успя да преодолее 24 аса и 64 печеливши удара на Циципас и ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Музети в следващия кръг.