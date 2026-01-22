НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Допинг скандал с Ивет Лалова

          Повторен анализ на олимпийска проба разкри наличие на забранено вещество в теста на българската спринтьорка

          22 януари 2026 | 20:09 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг след повторен анализ на проба от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Това ъобщиха от Международната агенция за контрол (ITA).

          - Реклама -

          В изследвания материал на българската атлетка е открито забраненото вещество остарин глюкоронид. 

          Случаят на Лалова е част от по-широка проверка, при която бяха преразгледани стари проби от Рио 2016 с помощта на съвременни лабораторни методи. Общо седем спортисти са дали положителни резултати при повторния анализ, сред тях литовският щангист Ауримас Дидзбалис, бронзов медалист в категория до 94 кг, както и бразилският джудист Рафаел Аугусто Бузакарини, завършил девети при до 100 кг.

          От ITA уточняват, че всички засегнати вече са официално уведомени и имат право да поискат анализ на проба „Б“. До приключване на процедурата спортистите ще бъдат временно отстранени от участия под егидата на международните си федерации.

          Агенцията подчертава, че откритите вещества са били забранени още през 2016 година, но тяхното установяване е станало възможно едва с навлизането на нови технологии за допинг контрол, които не са били на разположение по време на първоначалните проверки на Олимпиадата в Рио.

          Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг след повторен анализ на проба от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Това ъобщиха от Международната агенция за контрол (ITA).

          - Реклама -

          В изследвания материал на българската атлетка е открито забраненото вещество остарин глюкоронид. 

          Случаят на Лалова е част от по-широка проверка, при която бяха преразгледани стари проби от Рио 2016 с помощта на съвременни лабораторни методи. Общо седем спортисти са дали положителни резултати при повторния анализ, сред тях литовският щангист Ауримас Дидзбалис, бронзов медалист в категория до 94 кг, както и бразилският джудист Рафаел Аугусто Бузакарини, завършил девети при до 100 кг.

          От ITA уточняват, че всички засегнати вече са официално уведомени и имат право да поискат анализ на проба „Б“. До приключване на процедурата спортистите ще бъдат временно отстранени от участия под егидата на международните си федерации.

          Агенцията подчертава, че откритите вещества са били забранени още през 2016 година, но тяхното установяване е станало възможно едва с навлизането на нови технологии за допинг контрол, които не са били на разположение по време на първоначалните проверки на Олимпиадата в Рио.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Президентът на Сенегал и двете му красиви съпруги наградиха героите на Африка

          Станимир Бакалов -
          Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе, който даде почивен ден на цялата страна след триумфа на националния отбор на Купата на Африканските нации, позира...
          Спорт

          Йорданов: Димитър Пенев виждаше играта като великан

          Станимир Бакалов -
          Ивайло Йорданов, героят от САЩ '94 и настоящ асистент в националния отбор, бе специален гост в подкаста на Българския футболен съюз, посветен на Димитър...
          Спорт

          Косич: Хуан Переа е наш играч

          Станимир Бакалов -
          Старши треньорът на Локомотив Пловдив - Душан Косич, остана доволен от успеха срещу Напредак в контролна среща. Той коментира и бъдещето на Хуан Переа,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions