Допинг скандал с Ивет Лалова

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг след повторен анализ на проба от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Това ъобщиха от Международната агенция за контрол (ITA).

В изследвания материал на българската атлетка е открито забраненото вещество остарин глюкоронид.

Случаят на Лалова е част от по-широка проверка, при която бяха преразгледани стари проби от Рио 2016 с помощта на съвременни лабораторни методи. Общо седем спортисти са дали положителни резултати при повторния анализ, сред тях литовският щангист Ауримас Дидзбалис, бронзов медалист в категория до 94 кг, както и бразилският джудист Рафаел Аугусто Бузакарини, завършил девети при до 100 кг.

От ITA уточняват, че всички засегнати вече са официално уведомени и имат право да поискат анализ на проба „Б“. До приключване на процедурата спортистите ще бъдат временно отстранени от участия под егидата на международните си федерации.

Агенцията подчертава, че откритите вещества са били забранени още през 2016 година, но тяхното установяване е станало възможно едва с навлизането на нови технологии за допинг контрол, които не са били на разположение по време на първоначалните проверки на Олимпиадата в Рио.