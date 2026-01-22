Двама души са загинали при пожари в страната през изминалото денонощие

При пожари в страната през изминалото денонощие са загинали двама души.

Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Пожарните екипи са реагирали на 117 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 88 пожара.

Мъж на 67 години е загинал при пожар в къща в Долни чифлик през нощта. На място е бил изпратен един пожарен автомобил от Районна служба „пожарна безопасност и защита на населението“ – Долни чифлик (РСПБЗН – Долни чифлик).

При пристигане на екипът на място се установява, че гори една от стаите на къщата и в нея има загинал човек, посочват от пожарната.

През нощта и в ОЦ при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен (РДПБЗН – Шумен) е получено съобщение за пожар в къща в село Дибич, община Шумен. На място са изпратени два пожарни автомобила от РСПБЗН – Шумен. При пожара е загинал мъж на 77 години.

С материални щети са възникнали 29 пожара, от които 14 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 59 пожара.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 20 при оказване на техническа помощ.

Три лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.