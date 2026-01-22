Двама загинали в Гърция след силни ветрове и наводнения

Двама души загинаха в Гърция, след като силни ветрове връхлетяха обширни части от страната, а проливни дъждове наводниха пътища и задържаха фериботите в пристанищата, предаде АФП.

Министърът на морските въпроси Василис Кикилиас написа в социалната мрежа X, че служител на бреговата охрана е загинал „при изпълнение на служебния си дълг“ в крайбрежния град Астрос в източната част на Пелопонес. По данни на медиите, той е бил ударен от вълна и е получил смъртоносни наранявания, докато е призовавал местни рибари да напуснат района.

Няколко часа по-късно държавната телевизия ERT съобщи, че жена е загинала в атинското предградие Глифада, след като е била повалена от автомобил, отнесен от придошлите води.

Буреносният фронт, който се придвижваше на изток през Гърция, донесе ветрове със скорост над 100 километра в час, което принуди властите в Атина, както и в западната и южната част на страната, да затворят училищата.

Метеоролозите заявиха, че в някои райони, включително части от столицата, са паднали валежи, равняващи се на количеството дъжд за шест седмици.

Работата на открито беше обезкуражена, а властите отправиха предупреждения към населението да избягва ненужни пътувания.

Премиерът Кириакос Мицотакис също отложи планираното си пътуване до Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Смъртоносните наводнения в Гърция през последните години по време на интензивни валежи принудиха властите да подобрят противонаводнителните съоръжения с цел ограничаване на щетите.

През септември 2023 г. земеделският регион Тесалия в централна Гърция беше опустошен от буря и катастрофални наводнения, при които загинаха 17 души, а стотици хиляди селскостопански животни бяха удавени.

През ноември 2017 г. проливни дъждове в Мандра — полуселски район близо до Атина — доведоха до смъртта на 25 души и раниха десетки.

Експерти многократно са призовавали за модернизиране на инфраструктурата, особено в по-широкия район на Атина, който е заобиколен от планини и пресичан от стотици водни течения, повечето от които са покрити, за да се приспособят към неконтролируемата урбанизация през последните десетилетия.