Две земетресения разлюляха България на едно и също място

Две земетресения с един и същи епицентър разлюляха България за по-малко от 10 часа.

Това сочат данните са на НИГГГ към БАН.

Първият трус е от сряда вечерта в 20:41, край Стралджа, който е с по-висок магнитуд – 3,4 по Скалата на Рихтер и дълбочина 14 км.

Вторият трус е от 5:14 часа с епицентър отново в близост до град Стралджа, област Ямбол. Магнитудът му е 2,4 по Скалата на Рихтер. Дълбочината е 20 км.

Към момента няма данни да е усетено осезаемо в населените места.