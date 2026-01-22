Две земетресения разлюляха България на едно и също място

22 януари 2026 | 10:03
58
Две земетресения с един и същи епицентър разлюляха България за по-малко от 10 часа.
- Реклама -
Това сочат данните са на НИГГГ към БАН.
Първият трус е от сряда вечерта в 20:41, край Стралджа, който е с по-висок магнитуд – 3,4 по Скалата на Рихтер и дълбочина 14 км.
Вторият трус е от 5:14 часа с епицентър отново в близост до град Стралджа, област Ямбол. Магнитудът му е 2,4 по Скалата на Рихтер. Дълбочината е 20 км.
Към момента няма данни да е усетено осезаемо в населените места.
Две земетресения с един и същи епицентър разлюляха България за по-малко от 10 часа.
- Реклама -
Това сочат данните са на НИГГГ към БАН.
Първият трус е от сряда вечерта в 20:41, край Стралджа, който е с по-висок магнитуд – 3,4 по Скалата на Рихтер и дълбочина 14 км.
Вторият трус е от 5:14 часа с епицентър отново в близост до град Стралджа, област Ямбол. Магнитудът му е 2,4 по Скалата на Рихтер. Дълбочината е 20 км.
Към момента няма данни да е усетено осезаемо в населените места.