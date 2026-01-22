Експерти: Въвеждането на скенери месец преди изборите застрашава доверието в процеса

Промените в Изборния кодекс и въведените нови технологии за гласуване бяха обект на сериозни критики по време на дискусия в ефира на „Здравей, България“. Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК подчерта, че най-важен е цялостният процес по управление на гласуването и отчитането на резултатите, а не само технологията за гласуване – било то на хартия, с машини или със скенери. Тя подчерта, че не може да се въведе нова и радикално различна технология за изборите, които предстоят след два месеца и че това представлява „саботаж на изборния процес“.

- Реклама -

Проф. Михаил Константинов коментира ситуацията със смесени чувства. От една страна, той изрази недоволство от политическата лудост, но също така уточни, че новата технология ще бъде усвоявана бавно, като за нея ще е необходимо повече време. Професорът изрази мнение, че първоначалният опит с новите технологии най-вероятно няма да се случи на предстоящите избори, а ще бъде отложен за по-късно.

Цветелина Пенева също подчерта, че въвеждането на оптични скенери за преброяване на бюлетините е твърде амбициозно за такъв кратък период, и посочи, че е възможно да се възприеме подходът с използване на машините за гласуване, които вече са използвани успешно в предишни избори.