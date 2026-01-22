НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Експерти: Въвеждането на скенери месец преди изборите застрашава доверието в процеса

          22 януари 2026 | 08:50 340
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Промените в Изборния кодекс и въведените нови технологии за гласуване бяха обект на сериозни критики по време на дискусия в ефира на „Здравей, България“. Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК подчерта, че най-важен е цялостният процес по управление на гласуването и отчитането на резултатите, а не само технологията за гласуване – било то на хартия, с машини или със скенери. Тя подчерта, че не може да се въведе нова и радикално различна технология за изборите, които предстоят след два месеца и че това представлява „саботаж на изборния процес“.

          - Реклама -
          Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване

          Проф. Михаил Константинов коментира ситуацията със смесени чувства. От една страна, той изрази недоволство от политическата лудост, но също така уточни, че новата технология ще бъде усвоявана бавно, като за нея ще е необходимо повече време. Професорът изрази мнение, че първоначалният опит с новите технологии най-вероятно няма да се случи на предстоящите избори, а ще бъде отложен за по-късно.

          Цветелина Пенева също подчерта, че въвеждането на оптични скенери за преброяване на бюлетините е твърде амбициозно за такъв кратък период, и посочи, че е възможно да се възприеме подходът с използване на машините за гласуване, които вече са използвани успешно в предишни избори.

          Промените в Изборния кодекс и въведените нови технологии за гласуване бяха обект на сериозни критики по време на дискусия в ефира на „Здравей, България“. Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК подчерта, че най-важен е цялостният процес по управление на гласуването и отчитането на резултатите, а не само технологията за гласуване – било то на хартия, с машини или със скенери. Тя подчерта, че не може да се въведе нова и радикално различна технология за изборите, които предстоят след два месеца и че това представлява „саботаж на изборния процес“.

          - Реклама -
          Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване

          Проф. Михаил Константинов коментира ситуацията със смесени чувства. От една страна, той изрази недоволство от политическата лудост, но също така уточни, че новата технология ще бъде усвоявана бавно, като за нея ще е необходимо повече време. Професорът изрази мнение, че първоначалният опит с новите технологии най-вероятно няма да се случи на предстоящите избори, а ще бъде отложен за по-късно.

          Цветелина Пенева също подчерта, че въвеждането на оптични скенери за преброяване на бюлетините е твърде амбициозно за такъв кратък период, и посочи, че е възможно да се възприеме подходът с използване на машините за гласуване, които вече са използвани успешно в предишни избори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Ледена епоха“: Поледица парализира движението в Русе (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поледица създава сериозни затруднения за автомобили и пешеходци в Русе. Според хидрометеорологичната станция в града, количеството на падналия леден дъжд е 3 л/кв. м....
          Инциденти

          Две земетресения разлюляха България на едно и също място

          Росица Николаева -
          Две земетресения с един и същи епицентър разлюляха България за по-малко от 10 часа. Това сочат данните са на НИГГГ към БАН. Първият трус е от...
          Общество

          Над 25 километра опашка от тирове на ГКПП „Капитан Андреево”

          Дамяна Караджова -
          През последните дни опашките от тирове пред граничния пункт „Капитан Андреево“ достигат над 25 километра
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions