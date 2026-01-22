НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Елисавета Белобрадова за оттеглянето на Лена Бориславова: Политиката е бойно поле, а не конкурс за детска рисунка

          22 януари 2026 | 10:52 270
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Народният представител от „Да, България“ Елисавета Белобрадова излезе със силна и емоционална позиция относно ролята на жените в българския политически живот, провокирана от решението на Лена Бориславова да не участва в предстоящите парламентарни избори. В публикацията си Белобрадова описва колегата си като „железен човек“ и дава откровен поглед върху сложните отношения между жените на първа линия в политиката.

          - Реклама -

          Белобрадова не скрива, че комуникацията между двете не е била лека, но подчертава огромното си професионално уважение.

          Според народния представител, жените в политиката са изправени пред противоречиви и често невъзможни обществени изисквания – от тях се очаква едновременно твърдост и женственост, безупречен външен вид и висок морал.

          В политиката всички жени на първа линия са страховити. Държеливи, безстрашни, готови да те удушат на място, да спорят докрай, да не спят по цяла седмица само и само да те издебнат ти да заспиш пръв“, пише Белобрадова.

          Тя описва с ирония двойните стандарти, на които са подложени дамите в парламента: „Трябва и добре да изглеждат да не вземе някой байчо от кръчмата да каже ‘Ейй, тая каква е дебела/грозна/космата’. После трябва и да са женствени, защото не отива на жена да извади гръкляна на някого в зала. И истерична не трябва да изглежда, но пък да е морална, че и майка.“

          В своята позиция Белобрадова засяга и по-широката тема за „изхабяването“ на младите лица в обществения живот. Тя предупреждава, че идеята за обновление не трябва да води до бързото отпадане на подготвени кадри само след няколко години активна дейност.

          Политиката не е конкурс за детска рисунка, а бойно поле“, категорична е тя, изразявайки съжаление към онези, които ще се опитат да заемат мястото на Бориславова, която определя като „страшен и безстрашен“ човек.

          Коментарът на Белобрадова идва след като в сряда Лена Бориславова официално съобщи, че след „четири брутални години“ в активната политика няма да се кандидатира на предстоящите предсрочни избори.

          В своята равносметка Бориславова отчете като ключови успехи скъсването на енергийната зависимост от Русия, напредъка към Шенген и Еврозоната, както и помощта за Украйна „в първите дни на войната“.

          Въпреки оттеглянето си от листите, Бориславова заяви намерение да продължи битката си срещу „овладяната съдебна система на олигархичния модел“ и „тъмните сенки, държащи България в миналото“ чрез нови проекти на друг терен.

          Народният представител от „Да, България“ Елисавета Белобрадова излезе със силна и емоционална позиция относно ролята на жените в българския политически живот, провокирана от решението на Лена Бориславова да не участва в предстоящите парламентарни избори. В публикацията си Белобрадова описва колегата си като „железен човек“ и дава откровен поглед върху сложните отношения между жените на първа линия в политиката.

          - Реклама -

          Белобрадова не скрива, че комуникацията между двете не е била лека, но подчертава огромното си професионално уважение.

          Според народния представител, жените в политиката са изправени пред противоречиви и често невъзможни обществени изисквания – от тях се очаква едновременно твърдост и женственост, безупречен външен вид и висок морал.

          В политиката всички жени на първа линия са страховити. Държеливи, безстрашни, готови да те удушат на място, да спорят докрай, да не спят по цяла седмица само и само да те издебнат ти да заспиш пръв“, пише Белобрадова.

          Тя описва с ирония двойните стандарти, на които са подложени дамите в парламента: „Трябва и добре да изглеждат да не вземе някой байчо от кръчмата да каже ‘Ейй, тая каква е дебела/грозна/космата’. После трябва и да са женствени, защото не отива на жена да извади гръкляна на някого в зала. И истерична не трябва да изглежда, но пък да е морална, че и майка.“

          В своята позиция Белобрадова засяга и по-широката тема за „изхабяването“ на младите лица в обществения живот. Тя предупреждава, че идеята за обновление не трябва да води до бързото отпадане на подготвени кадри само след няколко години активна дейност.

          Политиката не е конкурс за детска рисунка, а бойно поле“, категорична е тя, изразявайки съжаление към онези, които ще се опитат да заемат мястото на Бориславова, която определя като „страшен и безстрашен“ човек.

          Коментарът на Белобрадова идва след като в сряда Лена Бориславова официално съобщи, че след „четири брутални години“ в активната политика няма да се кандидатира на предстоящите предсрочни избори.

          В своята равносметка Бориславова отчете като ключови успехи скъсването на енергийната зависимост от Русия, напредъка към Шенген и Еврозоната, както и помощта за Украйна „в първите дни на войната“.

          Въпреки оттеглянето си от листите, Бориславова заяви намерение да продължи битката си срещу „овладяната съдебна система на олигархичния модел“ и „тъмните сенки, държащи България в миналото“ чрез нови проекти на друг терен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Рязко увеличение на тол таксите от 1 март

          Дамяна Караджова -
          Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) подготвя значително увеличение на тол таксите
          Политика

          Костадинов: Призоваваме да бъде разгледан законопроектът ни за удължаване на паралелното използване на лева и еврото

          Росица Николаева -
          От "Възраждане" призоваха в декларация максимално бързо да бъде разгледан законопроектът им за удължаване на паралелното използване на лева и еврото. Само след малко повече...
          Инциденти

          Скандал на Държавното първенство по борба в Сливен: Майка на борец скубала съдийка

          Дамяна Караджова -
          Напрежение и агресивни прояви разтърсиха финалите на Държавното първенство по борба в Сливен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions