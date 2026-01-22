Европейският парламент прие категорична резолюция, с която остро осъжда бруталните репресии срещу гражданското общество в Иран и изразява пълната си солидарност с протестното движение в страната. Документът, който получи широка подкрепа по време на пленарната сесия, бе одобрен с 562 гласа „за“, 9 „против“ и 57 „въздържал се“.

В приетия текст евродепутатите отправят директно искане към иранските власти, водени от Али Хаменей, незабавно да преустановят насилието срещу мирни демонстранти. Парламентът настоява за спиране на всички екзекуции и безусловно освобождаване на задържаните протестиращи, журналисти и защитници на човешките права. Действията на силите за сигурност са определени от европейските законодатели като масови убийства на цивилни, извършвани чрез широко разпространено и непропорционално прилагане на сила.

Особен акцент в резолюцията е поставен върху тревожната промяна в тактиката на Техеран. Според анализа на Парламента режимът е преминал от опити за възпиране към така нареченото „стратегическо елиминиране“ на дисиденти. Убийствата на хиляди протестиращи се разглеждат като доказателство за ескалация на насилието и целенасочен опит за физическо унищожаване на опозиционните гласове.

Като отговор на тази агресия, Европейският парламент призовава Съвета на ЕС да предприеме решителни стъпки и незабавно да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция, включително милицията „Басидж“ и силите „Кудс“, като терористични организации. Депутатите настояват за разширяване и стриктно прилагане на ограничителните мерки на Съюза, включващи замразяване на активи и визови забрани. В документа се приветстват и последните санкции, наложени от Съединените щати срещу представители на режима.

Сериозно внимание се обръща и на информационната блокада. Резолюцията осъжда опитите на властите да цензурират недоволството чрез прекъсване на достъпа до интернет. Отправено е искане към ЕС и държавите членки да увеличат техническата и финансовата си подкрепа за осигуряване на инструменти, които позволяват заобикаляне на цензурата и защита срещу киберманипулации и дезинформация.

Евродепутатите настояват Иран да осигури незабавен и безпрепятствен достъп на мисията на ООН, натоварена с установяване на фактите. Мандатът на мисията включва разследване на тежки нарушения на международното право, сред които убийства, изтезания, изнасилвания и насилствени изчезвания. Подчертава се, че тези практики десетилетия наред са насочени специфично срещу жени, правозащитници и политически опоненти.

В заключение Парламентът заявява, че всяка нормализация на дипломатическите отношения с Иран е възможна единствено при изпълнението на конкретни условия: безусловно освобождаване на политическите затворници и реален напредък към демокрация. Депутатите изразиха подкрепа за решението на председателя на ЕП Роберта Мецола да забрани достъпа на представители на иранския режим до сградите на институцията, призовавайки и националните правителства да последват този пример.