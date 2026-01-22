НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          ЕП настоява за тежки санкции срещу Иран и обявяване на Гвардейския корпус за терористична организация

          22 януари 2026 | 14:19 290
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейският парламент прие категорична резолюция, с която остро осъжда бруталните репресии срещу гражданското общество в Иран и изразява пълната си солидарност с протестното движение в страната. Документът, който получи широка подкрепа по време на пленарната сесия, бе одобрен с 562 гласа „за“, 9 „против“ и 57 „въздържал се“.

          - Реклама -

          В приетия текст евродепутатите отправят директно искане към иранските власти, водени от Али Хаменей, незабавно да преустановят насилието срещу мирни демонстранти. Парламентът настоява за спиране на всички екзекуции и безусловно освобождаване на задържаните протестиращи, журналисти и защитници на човешките права. Действията на силите за сигурност са определени от европейските законодатели като масови убийства на цивилни, извършвани чрез широко разпространено и непропорционално прилагане на сила.

          Особен акцент в резолюцията е поставен върху тревожната промяна в тактиката на Техеран. Според анализа на Парламента режимът е преминал от опити за възпиране към така нареченото „стратегическо елиминиране“ на дисиденти. Убийствата на хиляди протестиращи се разглеждат като доказателство за ескалация на насилието и целенасочен опит за физическо унищожаване на опозиционните гласове.

          Като отговор на тази агресия, Европейският парламент призовава Съвета на ЕС да предприеме решителни стъпки и незабавно да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция, включително милицията „Басидж“ и силите „Кудс“, като терористични организации. Депутатите настояват за разширяване и стриктно прилагане на ограничителните мерки на Съюза, включващи замразяване на активи и визови забрани. В документа се приветстват и последните санкции, наложени от Съединените щати срещу представители на режима.

          Сериозно внимание се обръща и на информационната блокада. Резолюцията осъжда опитите на властите да цензурират недоволството чрез прекъсване на достъпа до интернет. Отправено е искане към ЕС и държавите членки да увеличат техническата и финансовата си подкрепа за осигуряване на инструменти, които позволяват заобикаляне на цензурата и защита срещу киберманипулации и дезинформация.

          Евродепутатите настояват Иран да осигури незабавен и безпрепятствен достъп на мисията на ООН, натоварена с установяване на фактите. Мандатът на мисията включва разследване на тежки нарушения на международното право, сред които убийства, изтезания, изнасилвания и насилствени изчезвания. Подчертава се, че тези практики десетилетия наред са насочени специфично срещу жени, правозащитници и политически опоненти.

          В заключение Парламентът заявява, че всяка нормализация на дипломатическите отношения с Иран е възможна единствено при изпълнението на конкретни условия: безусловно освобождаване на политическите затворници и реален напредък към демокрация. Депутатите изразиха подкрепа за решението на председателя на ЕП Роберта Мецола да забрани достъпа на представители на иранския режим до сградите на институцията, призовавайки и националните правителства да последват този пример.

          Европейският парламент прие категорична резолюция, с която остро осъжда бруталните репресии срещу гражданското общество в Иран и изразява пълната си солидарност с протестното движение в страната. Документът, който получи широка подкрепа по време на пленарната сесия, бе одобрен с 562 гласа „за“, 9 „против“ и 57 „въздържал се“.

          - Реклама -

          В приетия текст евродепутатите отправят директно искане към иранските власти, водени от Али Хаменей, незабавно да преустановят насилието срещу мирни демонстранти. Парламентът настоява за спиране на всички екзекуции и безусловно освобождаване на задържаните протестиращи, журналисти и защитници на човешките права. Действията на силите за сигурност са определени от европейските законодатели като масови убийства на цивилни, извършвани чрез широко разпространено и непропорционално прилагане на сила.

          Особен акцент в резолюцията е поставен върху тревожната промяна в тактиката на Техеран. Според анализа на Парламента режимът е преминал от опити за възпиране към така нареченото „стратегическо елиминиране“ на дисиденти. Убийствата на хиляди протестиращи се разглеждат като доказателство за ескалация на насилието и целенасочен опит за физическо унищожаване на опозиционните гласове.

          Като отговор на тази агресия, Европейският парламент призовава Съвета на ЕС да предприеме решителни стъпки и незабавно да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция, включително милицията „Басидж“ и силите „Кудс“, като терористични организации. Депутатите настояват за разширяване и стриктно прилагане на ограничителните мерки на Съюза, включващи замразяване на активи и визови забрани. В документа се приветстват и последните санкции, наложени от Съединените щати срещу представители на режима.

          Сериозно внимание се обръща и на информационната блокада. Резолюцията осъжда опитите на властите да цензурират недоволството чрез прекъсване на достъпа до интернет. Отправено е искане към ЕС и държавите членки да увеличат техническата и финансовата си подкрепа за осигуряване на инструменти, които позволяват заобикаляне на цензурата и защита срещу киберманипулации и дезинформация.

          Евродепутатите настояват Иран да осигури незабавен и безпрепятствен достъп на мисията на ООН, натоварена с установяване на фактите. Мандатът на мисията включва разследване на тежки нарушения на международното право, сред които убийства, изтезания, изнасилвания и насилствени изчезвания. Подчертава се, че тези практики десетилетия наред са насочени специфично срещу жени, правозащитници и политически опоненти.

          В заключение Парламентът заявява, че всяка нормализация на дипломатическите отношения с Иран е възможна единствено при изпълнението на конкретни условия: безусловно освобождаване на политическите затворници и реален напредък към демокрация. Депутатите изразиха подкрепа за решението на председателя на ЕП Роберта Мецола да забрани достъпа на представители на иранския режим до сградите на институцията, призовавайки и националните правителства да последват този пример.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Започна срещата Тръмп-Зеленски в Давос

          Никола Павлов -
          Започна срещата между украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, съобщи украинското президентство. Програмата на Зеленски включва още изнасянето на...
          Политика

          Александър Вучич: Европа и САЩ няма да действат винаги в синхрон, Сърбия засвидетелства уважение към Тръмп

          Георги Петров -
          Сръбският президент Александър Вучич направи ключов коментар относно бъдещето на трансатлантическите отношения и мястото на Сърбия в променящата се геополитическа карта. Държавният глава изрази...
          Инциденти

          ПОРЕДНА КАТАСТРОФА: Влак се сблъска с кран в Испания, има ранени

          Никола Павлов -
          Трима души са леко ранени при инцидент в Картахена (Мурсия), когато теснолинейка се е сблъскала с кран, който е навлязъл в релсите. Влакът е...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions