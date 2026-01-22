НА ЖИВО
          Европарламентът отхвърли вота на недоверие срещу Комисията на фон дер Лайен

          22 януари 2026 | 21:48 444
          Европейските депутати категорично отхвърлиха искането за вот на недоверие срещу Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен. Процедурата бе инициирана от крайнодясната политическа група „Патриоти за Европа“, като основен мотив за недоволството им послужи търговското споразумение между Европейския съюз и страните от южноамериканския блок Меркосур.

          Предложението не успя да събере необходимата подкрепа в пленарната зала и бе отхвърлено с убедително мнозинство. Резултатите от гласуването показват ясно разпределение на силите: 390 евродепутати гласуваха „против“ свалянето на Комисията, 165 подкрепиха вота „за“, а 10 народни представители избраха да гласуват с „въздържал се“.

          Политическото напрежение около търговската сделка имаше развитие и в деня преди самия вот на недоверие. Тогава евродепутатите взеха решение да отнесат спорното споразумение с Меркосур до Съда на Европейския съюз за разглеждане.

          Това гласуване бележи четвъртия пореден неуспешен опит за вот на недоверие срещу изпълнителния орган на ЕС в рамките на втория мандат на Урсула фон дер Лайен като председател на Европейската комисия. Парламентът за пореден път потвърди доверието си в настоящия състав на Комисията, следвайки тенденцията от предишните подобни процедури.

          - Реклама -

