22 януари 2026 | 13:34
91
Европейският парламент отхвърли предложението за вот на недоверие срещу Европейската комисия по време на гласуването в четвъртък. Инициативата не успя да събере необходимата подкрепа, като мнозинството от евродепутатите застанаха зад изпълнителния орган на Европейския съюз.
- Реклама -
Резултатите от вота показаха ясно разпределение на силите в пленарната зала. Предложението беше отхвърлено с 390 гласа „против“, докато 165 депутати гласуваха „за“. Десет народни представители избраха да гласуват с „въздържал се“. Самият вот бе предшестван от дебат с еврокомисаря Марош Шефчович, който се проведе в понеделник, 19 януари.
Причините за политическото напрежение
Инициативата за сваляне на доверието от Комисията дойде от политическата група „Патриоти за Европа“. Основният мотив за тяхното искане бе несъгласието с търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур (Южния общ пазар). Според вносителите, сделката, която беше одобрена от държавите членки на 9 януари и официално подписана на 17 януари в Парагвай, накърнява интересите на европейските производители.
Процедурни правила
Процедурата за вот на недоверие е стриктно регламентирана в Правилника за дейността на Парламента. За да бъде внесено подобно предложение, е необходима подкрепата на една десета от членовете на Парламента, което към настоящия момент се равнява на 72-ма евродепутати.
За да бъде успешен вотът и Комисията да бъде принудена да подаде оставка, се изисква „двойно мнозинство“. Необходимо е предложението да бъде подкрепено от две трети от подадените гласове, като същевременно тези гласове трябва да представляват и мнозинството от всички членове на Европейския парламент. При днешното гласуване тези условия не бяха изпълнени, което запазва мандата на настоящата Европейска комисия.
Европейският парламент отхвърли предложението за вот на недоверие срещу Европейската комисия по време на гласуването в четвъртък. Инициативата не успя да събере необходимата подкрепа, като мнозинството от евродепутатите застанаха зад изпълнителния орган на Европейския съюз.
- Реклама -
Резултатите от вота показаха ясно разпределение на силите в пленарната зала. Предложението беше отхвърлено с 390 гласа „против“, докато 165 депутати гласуваха „за“. Десет народни представители избраха да гласуват с „въздържал се“. Самият вот бе предшестван от дебат с еврокомисаря Марош Шефчович, който се проведе в понеделник, 19 януари.
Причините за политическото напрежение
Инициативата за сваляне на доверието от Комисията дойде от политическата група „Патриоти за Европа“. Основният мотив за тяхното искане бе несъгласието с търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур (Южния общ пазар). Според вносителите, сделката, която беше одобрена от държавите членки на 9 януари и официално подписана на 17 януари в Парагвай, накърнява интересите на европейските производители.
Процедурни правила
Процедурата за вот на недоверие е стриктно регламентирана в Правилника за дейността на Парламента. За да бъде внесено подобно предложение, е необходима подкрепата на една десета от членовете на Парламента, което към настоящия момент се равнява на 72-ма евродепутати.
За да бъде успешен вотът и Комисията да бъде принудена да подаде оставка, се изисква „двойно мнозинство“. Необходимо е предложението да бъде подкрепено от две трети от подадените гласове, като същевременно тези гласове трябва да представляват и мнозинството от всички членове на Европейския парламент. При днешното гласуване тези условия не бяха изпълнени, което запазва мандата на настоящата Европейска комисия.