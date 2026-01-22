НА ЖИВО
          Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу Европейската комисия

          22 януари 2026 | 13:34
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейският парламент отхвърли предложението за вот на недоверие срещу Европейската комисия по време на гласуването в четвъртък. Инициативата не успя да събере необходимата подкрепа, като мнозинството от евродепутатите застанаха зад изпълнителния орган на Европейския съюз.

          Резултатите от вота показаха ясно разпределение на силите в пленарната зала. Предложението беше отхвърлено с 390 гласа „против“, докато 165 депутати гласуваха „за“. Десет народни представители избраха да гласуват с „въздържал се“. Самият вот бе предшестван от дебат с еврокомисаря Марош Шефчович, който се проведе в понеделник, 19 януари.

          Причините за политическото напрежение

          Инициативата за сваляне на доверието от Комисията дойде от политическата група „Патриоти за Европа“. Основният мотив за тяхното искане бе несъгласието с търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур (Южния общ пазар). Според вносителите, сделката, която беше одобрена от държавите членки на 9 януари и официално подписана на 17 януари в Парагвай, накърнява интересите на европейските производители.

          Процедурни правила

          Процедурата за вот на недоверие е стриктно регламентирана в Правилника за дейността на Парламента. За да бъде внесено подобно предложение, е необходима подкрепата на една десета от членовете на Парламента, което към настоящия момент се равнява на 72-ма евродепутати.

          За да бъде успешен вотът и Комисията да бъде принудена да подаде оставка, се изисква „двойно мнозинство“. Необходимо е предложението да бъде подкрепено от две трети от подадените гласове, като същевременно тези гласове трябва да представляват и мнозинството от всички членове на Европейския парламент. При днешното гласуване тези условия не бяха изпълнени, което запазва мандата на настоящата Европейска комисия.

