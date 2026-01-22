Европейската полицейска служба Европол обяви успеха на безпрецедентна международна акция, насочена срещу производството и разпространението на незаконни субстанции. В рамките на координирани действия в няколко държави е неутрализирана мащабна престъпна структура, занимаваща се със синтетични наркотици. Според официалната информация от агенцията, операцията е нанесла „тежък удар“ върху организираната престъпност на континента.

- Реклама -

В хода на разследването и последвалите действия на терен са открити и напълно ликвидирани 24 лаборатории, функционирали с индустриален мащаб на производство. Впечатляващо е количеството на конфискуваните прекурсори – властите са иззели около 1 000 тона химикали, предназначени за създаването на силно действащи улични наркотици, включително MDMA, амфетамини и метамфетамин.

Операцията, продължила една година, е реализирана благодарение на тясното сътрудничество между полицейските служби на шест европейски държави: Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Испания. Резултатът от съвместните усилия е задържането на над 85 души, заподозрени за участие в престъпната схема. Сред арестуваните са и двама предполагаеми ръководители на мрежата, които са полски граждани.

Анди Крааг, ръководител на Европейския център за борба с тежката организирана престъпност, определи действията на полицията като „най-голямата операция от този вид“, провеждана до момента, подчертавайки мащаба и значимостта на постигнатото.

Началото на разследването е поставено още през 2024 г. Тогава полските власти засичат съмнителна схема за внос на огромни количества легални химикали от Китай и Индия. Впоследствие разследващите установяват, че тези вещества са били препакетирани и дистрибутирани към различни нелегални лаборатории в цяла Европа, където са използвани като суровина за производството на опасни синтетични наркотици.