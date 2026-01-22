„Франс прес“: Зеленски ще говори с Тръмп в Давос следобед, след това ще се обърне към форума

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще проведе среща с американския президент Доналд Тръмп в Давос, в рамките на Световния икономически форум. Срещата е насрочена за 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско време), съобщи президентската канцелария на Украйна. Зеленски вече е пристигнал в Швейцария, за да участва в форума, съобщава агенция АФП.

Обръщение към участниците във форума

След срещата с Тръмп, украинският държавен глава ще се обърне към участниците в форума в 14:30 ч. местно време (15:30 българско време), уточни говорителят на Зеленски, Серги Никифоров.

Специални разговори в Москва

Срещата между Зеленски и Тръмп идва часове преди специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър да започнат разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Вашингтон настоява за постигане на споразумение за прекратяване на войната между Украйна и Русия, която вече продължава приблизително четири години.