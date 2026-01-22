НА ЖИВО
          Фридрих Мерц призова от Давос: Не отписвайте партньорството със САЩ

          22 януари 2026 | 12:07 330
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Германският канцлер Фридрих Мерц отправи ключово послание към световните лидери по време на Световния икономически форум в Давос, акцентирайки върху устойчивостта на западния съюз. В своето обръщение той приветства промяната в позицията на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия и подчерта стратегическата необходимост от запазване на единството между Европа и Северна Америка.

          Позовавайки се на информация от БТА, канцлерът настоятелно призова европейските партньори да запазят стратегическия си поглед и да не се поддават на емоциите въпреки геополитическите трусове.

          Фундаментът на НАТО е доверието

          В речта си пред форума Мерц постави акцент върху взаимното доверие като основен стълб на колективната сигурност. Той напомни, че силата на Алианса не се измерва само във военен капацитет, а в споделените ценности и сигурност.

          „Ние, европейците – ние, германците, знаем колко ценно е доверието, на което се гради НАТО“, заяви категорично Мерц.

          Конкурентното предимство на Запада

          Германският канцлер направи анализ на съвременната геополитическа обстановка, характеризираща се със засилена конкуренция между великите сили. Според него, дори Съединените щати не могат да си позволят изолация в този сложен контекст.

          „В епоха на големите сили и Съединените щати ще зависят от това доверие. То е тяхното, и нашето, решаващо конкурентно предимство“, каза още Мерц, подчертавайки взаимозависимостта на двата континента.

          Призив за стратегическо търпение

          Въпреки съществуващото напрежение, Фридрих Мерц остава твърд поддръжник на трансатлантическата връзка. Той призова за прагматизъм и далновидност в отношенията с Вашингтон.

          „Въпреки цялото разочарование и недоволство през последните месеци нека не бързаме да отписваме трансатлантическото партньорство“, добави той в заключение на своето послание.

