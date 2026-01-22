Германските органи на реда проведоха успешна акция в западната част на Федералната република, при която бяха задържани трима души, опитали да проникнат при частния самолет на канцлера Фридрих Мерц. Инцидентът се е разиграл на летище Арнсберг-Менден, където машината е хангарирана.

Според информация от ДПА, тримата заподозрени са арестувани за незаконно проникване, след като са влезли без разрешение в охраняваната зона през нощта. Бързата реакция на полицията е предотвратила евентуални щети по въздухоплавателното средство.

Разследването е било провокирано от на пръв поглед рутинна ситуация. Полицейски служители се усъмнили, след като шофьор на автомобил спрял да попита за посоката към местното летище. При проверката мъжът е бил разпознат като известен ляв активист. Това насочило вниманието на властите директно към хангара, където се съхранява самолетът на канцлера, което в крайна сметка довело до откриването и ареста на тримата германски граждани вътре в обекта.

Отговорност за опита за посегателство пое групировка, наричаща се „Колектив за съпротива“. В свое изявление организацията посочва, че действията им са били планирани „като част от протестна акция, целяща да попречи на частния самолет на Фридрих Мерц да лети“.

Фридрих Мерц, който е запален пилот, живее в Арнсберг, разположен на около 400 километра югозападно от столицата Берлин. Той пое поста на канцлер през месец май миналата година.