Гренел призова Вучич да поеме по американския път, а не по европейския

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп за специални мисииРичард Гренел призова сръбския президент Александър Вучич да поеме по американския, а не по европейския път.
С тази публикация Гренел реагира на изявление на европейския комисар по разширяването Марта Кос, която съобщи, че днес в Давос е обсъдила с Вучич реформите, от които Сърбия се нуждае, за да остане твърдо на европейския път и да напредне по Плана за растеж.