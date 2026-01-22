НА ЖИВО
          Гренел призова Вучич да поеме по американския път, а не по европейския

          22 януари 2026 | 03:06
          Снимка: telegrafi.com
          Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп за специални мисии Ричард Гренел призова сръбския президент Александър Вучич да поеме по американския, а не по европейския път.

          Европа е в затруднение — икономиките ви са задушавани от Брюксел. Иновациите са почти мъртви. Компаниите не се развиват в рамките на Европа. Вучич трябва да следва американския път, а не европейския“, написа Гренел в социалната мрежа X.

          С тази публикация Гренел реагира на изявление на европейския комисар по разширяването Марта Кос, която съобщи, че днес в Давос е обсъдила с Вучич реформите, от които Сърбия се нуждае, за да остане твърдо на европейския път и да напредне по Плана за растеж.

          Политика

          Временният президент на Венецуела, Делси Родригес, заяви, че подхожда към диалога със САЩ „без страх“

          Красимир Попов -
          Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че подхожда към диалога със САЩ „без страх“, след като високопоставен американски представител съобщи, че тя скоро...
          Политика

          Рюте: Още много работа по въпроса за Гренландия

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АФП, че по въпроса за Гренландия предстои още много работа. Изявлението дойде, след като президентът на...
          Политика

          Тръмп обяви постигнатата рамка за споразумение относно Гренландия, оттегля заплахата за мита

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнал рамка за споразумение относно Гренландия — територия, за която по-рано беше заплашил, че ще отнеме...
