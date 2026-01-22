Гренел призова Вучич да поеме по американския път, а не по европейския

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп за специални мисии Ричард Гренел призова сръбския президент Александър Вучич да поеме по американския, а не по европейския път.

„Европа е в затруднение — икономиките ви са задушавани от Брюксел. Иновациите са почти мъртви. Компаниите не се развиват в рамките на Европа. Вучич трябва да следва американския път, а не европейския“, написа Гренел в социалната мрежа X. - Реклама -

С тази публикация Гренел реагира на изявление на европейския комисар по разширяването Марта Кос, която съобщи, че днес в Давос е обсъдила с Вучич реформите, от които Сърбия се нуждае, за да остане твърдо на европейския път и да напредне по Плана за растеж.