      петък, 23.01.26
          Грипна епидемия в Бургас: Учениците преминават на онлайн обучение, въвеждат строги мерки

          22 януари 2026 | 23:37
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Област Бургас официално навлиза в грипна епидемия, считано от днес. В отговор на повишената заболеваемост се въвеждат редица временни противоепидемични мерки, които ще засегнат както образователния процес, така и дейността на лечебните заведения в региона.

          Като част от мерките за ограничаване на разпространението на инфекцията, всички ученици в областта преминават на обучение в електронна среда (онлайн). Присъствените занятия се преустановяват, за да се намали контактът между децата и подрастващите, които са сред най-активните преносители на вируса.

          В сферата на здравеопазването също влизат в сила сериозни ограничения. Временно се прекратяват плановите детски и женски консултации, както и профилактичните прегледи. Спира се и извършването на задължителните имунизации и реимунизации. За да се предпазят най-уязвимите пациенти, се преустановяват и свижданията в болниците на територията на областта. Всички разпоредени мерки в морския град ще останат в сила до края на месеца.

          Епидемичната обстановка в страната продължава да се усложнява. Грипна епидемия вече беше официално обявена в областите Варна и Добрич. Здравните власти отчитат сериозен ръст на заболелите и в други части на България, включително в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.

          България

          САЩ: Добре дошла на борда, България! Страната ни влезе в Съвета за мир на Тръмп

          Владимир Висоцки -
          Посолството на САЩ в София отправи официален поздрав към България по повод присъединяването на страната към международния Съвет за мир. Дипломатическата мисия изрази своята...
          Здраве

          България в топ 5 по риск от бърнаут: Икономиката губи над 600 млн. лева годишно

          Владимир Висоцки -
          България заема тревожно място в челната петица на държавите с повишен риск от професионално прегаряне, известно като бърнаут. Това сериозно предизвикателство пред пазара на...
          Правосъдие

          Съдът остави в ареста младежа, обвинен за смъртта на 18-годишно момиче от фентанил в Пловдив

          Екип Евроком -
          Михаил Максимов, обвинен за смъртта на 18-годишно момиче в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд отхвърли жалбата на 21-годишния младеж като неоснователна,...
