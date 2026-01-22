Област Бургас официално навлиза в грипна епидемия, считано от днес. В отговор на повишената заболеваемост се въвеждат редица временни противоепидемични мерки, които ще засегнат както образователния процес, така и дейността на лечебните заведения в региона.

- Реклама -

Като част от мерките за ограничаване на разпространението на инфекцията, всички ученици в областта преминават на обучение в електронна среда (онлайн). Присъствените занятия се преустановяват, за да се намали контактът между децата и подрастващите, които са сред най-активните преносители на вируса.

В сферата на здравеопазването също влизат в сила сериозни ограничения. Временно се прекратяват плановите детски и женски консултации, както и профилактичните прегледи. Спира се и извършването на задължителните имунизации и реимунизации. За да се предпазят най-уязвимите пациенти, се преустановяват и свижданията в болниците на територията на областта. Всички разпоредени мерки в морския град ще останат в сила до края на месеца.

Епидемичната обстановка в страната продължава да се усложнява. Грипна епидемия вече беше официално обявена в областите Варна и Добрич. Здравните власти отчитат сериозен ръст на заболелите и в други части на България, включително в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.